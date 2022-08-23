Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 августа 2022 года: обманутый окружением Зеленский и очень странное контрнаступление Украины

Украинская армия может вести "наступательные" бои вплоть до границы с Польшей Фото: REUTERS

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СТАЛО "ИСТОЩЕНИЕМ"

В ВСУ изобрели новые военные термины, вернее, их расшифровку. Так, оказывается ВСУ сейчас активно проводят контрнаступление против Союзных войск России и ЛДНР, но оно теперь выглядит не так, как до сих пор было принято понимать в военном деле.

- Мы системно и методично проводим те же действия, которые называются контрнаступательными. Если все ожидали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся. И это уничтожение складов с боеприпасами, это уничтожение командных пунктов, удары по опорным пунктам, там, где он сосредотачивает свою силу, вооружение и технику, - заявила глава пресс-центра Объединенного Командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Таким образом, украинская армия может вести наступательные бои вплоть до границы с Польшей.

ТУРЦИЯ УДВОИЛА ИМПОРТ НЕФТИ ИЗ РОССИИ

Как сообщило агентство Reuters, с февраля Турция удвоила закупку нефти у российских компаний. Так, Турция удвоила импорт нефти из России, в том числе сортов Urals и Siberian Light, до более чем 200 тысяч баррелей в сутки в этом году по сравнению с 98 тысяч баррелей в сутки за тот же период 2021 года.

Вообще, торговые отношения между Турцией и Россией начали буквально расцветать после того, как Россия приступила к реализации Специальной Военной операции (СВО) на территории Украины.

УКРАИНА ОТКЛЮЧАЕТ ВОДУ И СВЕТ В ГОРОДАХ, КОТОРЫЕ ГОТОВА УСТУПИТЬ

Как выяснили журналисты известного американского издания Politico, власти Украины, подталкивают население пока еще контролируемых территорий Донбасса к эвакуации , отключая жителям населенных пунктов, которые придется сдать России, воду, свет и газ.

- Некоторые города еще не сильно обстреляны, но тем не менее в них нет ни воды, ни газа. Местные жители подозревают, что коммунальные услуги были отключены, чтобы побудить людей уехать, - пишет издание в своей статье "Крупнейшее переселение в истории Украины". Примечательно, что в своей статье американские журналисты опираются на данные, полученные ими от местного населения.

Кстати, мэр подконтрольной пока еще Киеву Авдеевки в Донецкой области Виталий Барабаш сообщил, что многие жители в его городе, где на данный момент осталось всего лишь около 2500 человек, отказываются покидать дома, несмотря на обязательную эвакуацию. При этом, он признает, что многие из них ждут прихода российской армии.

НЕМЦЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, НЕУДОБНЫЕ ВЛАСТЯМ

Главным итогом прошедшего в воскресенье "дня открытых дверей" в министерствах и ведомствах Германии стало заключение, который сделал вице-канцлер и министр экономики федерального правительства, сказочник (в прошлом) Роберт Хабек.

- Люди не должны задаваться вопросом, что они от этого получают. Они должны делать это, просто потому что им нравится жить в этой стране. Они должны испытывать гордость и радость от того, что делают что-то для других, - резюмировал Хабек, как будто этим своим моралитэ закончил очередную сказочку.

Другое дело, что сами немцы не хотят испытывать радость просто так, им нужен для этого какой-то повод или причина, к которым, увы, работа Хабека не привела и вряд ли приведет в будущем. И многие уже советуют самому Хабеку вместо душа обтираться мокрой тряпкой.

БЕРЛИН ОТКЛОНИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О НАРАЩИВАНИИ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ КИЕВУ

В Берлине в ходе обсуждения инициативы поставлять больше вооружений Украине в парламенте Министерство обороны выступило категорически против этого предложения.

- Германия не может пойти на подобные риски, заявил представитель оборонного ведомства, особо подчеркнув, что увеличение поставок вооружений приведет к неминуемому ослаблению немецкой армии, что категорически недопустимо в современных условиях.

ЕВРОСОЮЗ ПОДПИСАЛСЯ НА ПОМОЩЬ ВСУ

Уже не отдельные страны-члены Евросоюза, а само это межгосударственное объединение выступило за военную помощь Украине, о чем сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Правда, оговорившись, что эта помощь со стороны ЕС будет заключаться в обучении солдат ВСУ

- Украинские солдаты уже проходят подготовку в Польше, Чехии, Великобритании и Франции. Мы поставляем достаточно сложное вооружение, для его эксплуатации необходима подготовка, - заявил глава европейской дипломатии и резюмировал. - Евросоюз создаст специальную тренировочную миссию. Это будет не на Украине, а на территории соседней страны.

По всей видимости, речь идет о Польше.

УКРАИНУ ЖДЕТ ОТТОК СПЕЦИАЛИСТОВ И ДЕНЕГ

Громадное количество украинцев покинули страну с начала военных действий на территории страны, но большое количество желающих выехать не смогли это сделать из-за установленных властями Украины ограничений и запретов на выезд. Как пишет Forbes Украина со ссылкой на данные исследования, проведенного Львовским IT-кластером, новый поток эмигрантов начнется сразу после окончания военных действий.

Согласно полученным данным, после открытия границ из Украины из страны могут уехать от 27 тысяч до 118 тысяч айтишников, что будет означать для экономики страны неполучение от $1 млрд до $4,8 млрд экспортной выручки. При реализации самого плохого сценария, как подсчитали эксперты, в стране может остаться 110 тысяч айтишников из нынешних 228 тысяч. По подсчетам Forbes, с 24 февраля крупнейшие в Украине IT-компании открыли по меньшей мере 33 новых зарубежных офиса. Больше всего - в Польше, Румынии, Чехии.

А ЗЕЛЕНСКОГО ОБМАНЫВАЮТ!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в городе Маниса заявил турецкому телеканалу, что Зелоенский очень сильно обеспокоен теми людьми в своем окружении, которые его обманывают.

- Зеленский очень обеспокоен. Есть те, кто его сильно обманывает, - объяснил беспокойство Зеленского президент Турции.

Тоже мне новость! Зеленский лучше бы хоть раз обеспокоился тем, как он сам обманул всю Украину, пообещав народу перед выборами одно, а сделав после победы на них противоположное и позабыв свои обещания.

ДАТУ НАЧАЛА ТРИБУНАЛА НАД "АЗОВЦАМИ" НАЗОВУТ НА ДНЯХ

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по 80 эпизодам совершенных "азовцами" преступлений уже сформирована вся доказательная база.

- Мы действуем исходя из нашей четко выверенной позиции: все преступники, военные преступники, особенно неонацисты из "Азова" должны понести соответствующие наказания за все их деяния. Таких преступлений много, подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению. Следственные органы работают, и сейчас от них зависит дата непосредственно мариупольского первого трибунала», – сообщил лидер Республики, - рассказал Пушилин.

Примечательно, что накануне Зеленский заявил, что Украина откажется от любых переговоров с Россией, если начнется суд над "азовцами".

- Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало, - пыжась и стараясь казаться максимально жестким, заявил Зеленский в очередном видеообращении.

Хоть бы у Арестовича поучился. Тот обычно говорит, чтобы записали прописными буквами. Зеленский уже не первый раз говорит, что переговоров не будет, если России сделает то-то или что другое. Россия делает. А Зеленский снова предупреждает.

"АНТАРКТИДУ ОСВОБОДИ, КЛОУН КОКАИНОВЫЙ"

Известный американский режиссер и бизнесмен украинского происхождения Игорь Лопатенок буквально смешал Зеленского с грязью, высмеяв заявления Киева о грядущей победе над Россией.

- Какое бы они количество денег ни получили, у них нет стратегического пути к победе. Тем более нет пути к победе на тех условиях, которые они там, Зеленский, заявляет, что «мы Крым освободим, мы Донбасс освободим». Антарктиду еще освободи от пингвинов, клоун под кокаином. Ну на самом деле, какими силами, чьими?, - заявил Лопатенок в эфире интернет-канала PolitWera. - Они считают, что вооружением. Еще раз хочу напомнить всем замечательным украинским военным патриотам, которые считают, что они достигнут против России чего-то при помощи количества оружия, которое им поставят. Америка поставила Афганистану, бросив там, на территории Афганистана, оружия на 90 миллиардов долларов. Вы пока еще и близко не стояли. И против них сражалась армия пастухов. А против вас сражается российская военная машина и шансов у вас никаких нет.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- "Газпром" сообщил, что разрешил "Молдовагазу" отложить до 1 сентября аванс за поставки в августе - в порядке исключения. Кишинев, наверное, в благодарность за это помог Украине открыть железнодорожное движение в обход разбомбленного российской авиацией моста через Днестровский лиман.

- Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что Европа и Германия в ближайшие год-два продолжат зависеть от российских нефти и газа. Поскромничал. На самом деле – гораздо дольше. Но разделение на Германию и Европу заслуживает внимания.

- Газета Liberation выдала прогноз, что Франции грозит неизбежный дефицит картошки, меда и молока. В Париже наступит "эра Лукашенко"?