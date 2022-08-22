Герои спецоперации «Z»: старшина первой статьи Петр Госсе сбил из пулемета вертолет ВСУ

У врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Герои сорвали атаки и попытки контрнаступления украинских националистов.

Сам военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Исправная стрельба в мишень - великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронов», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец советовал: «Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец».

ОБЕСПЕЧИЛ СВЯЗЬЮ ПОД МИНОМЕТНЫМ ОГНЕМ

Старший лейтенант Александр ПЕТРОЧЕНКО

«Экипаж аппаратной под руководством старшего лейтенанта Александра Петроченко в период проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях систематического огневого воздействия противника выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактических групп. Колонна российских подразделений, в составе которой находился Александр со своими подчиненными, подверглась атаке со стороны украинских националистов. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов. Несмотря на плотный артиллерийский огонь националистов, экипаж под командованием старшего лейтенанта Александра Петроченко, проявляя мужество и самоотверженность, используя условия местности, развернул комплексную аппаратную связи и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом.

Старший лейтенант Александр ПЕТРОЧЕНКО

По организованным каналам связи были оперативно переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный огонь. Благодаря мужественным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Петроченко было сохранено устойчивое управление боевыми подразделениями ВС РФ, что позволило отразить нападение врага».

ЛИЧНО РАЗМИНИРОВАЛ ПОСЕЛОК

Ефрейтор Егор МАКСИМОВ

«Ефрейтор Егор Максимов с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял задачи по обеспечению безопасности при передвижении колонн российских подразделений. Продвигаясь по заданному маршруту

в составе саперного дозора, Максим обнаружил заминированный участок дороги, замаскированные укрепленные позиции украинских националистов, а также находящуюся рядом бронетехнику. Понимая, что силы противника значительно превосходят саперный дозор, Егор, не вступая в боевое столкновение, передал своему командованию координаты позиций украинских боевиков. На основании переданных Егором координат, по объектам националистов был нанесен артиллерийский удар, уничтоживший укрепления.

Ефрейтор Егор Максимов

Спустя несколько дней, ефрейтор Егор Максимов принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов. Продвигаясь по улицам, Егор обнаружил и лично обезвредил свыше 30 взрывных устройств, установленных противником. В ходе освобождения населенного пункта Егор получил ранение в результате обстрела со стороны противника, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил выполнять задачи. Смелые и самоотверженные действия ефрейтора Егора Максимова позволили освободить населенный пункт».

СБИЛ ИЗ ПУЛЕМЕТА ВЕРТОЛЕТ

Старшина 1-ой статьи Петр ГОССЕ

«Командир отделения старшина 1 статьи Петр Госсе в составе сводного отряда Черноморского флота выполнял специальные задачи по удержанию стратегически важного объекта. Противник, стремясь восстановить контроль над объектом, предпринял попытку штурма.

В ходе внезапно начавшегося наступления превосходящих силами националистов Петр лично осуществлял огневое поражение противника в ходе обороны объекта. При попытке эвакуации отступающего противника на вертолетах армейской авиации Петр Госсе открыл прицельный огонь из ПКМ по вертолету Ми-8, нанеся ему множественные повреждения, в результате чего сам вертолет и его экипаж были уничтожены.

Старшина 1-ой статьи Петр ГОССЕ

Благодаря мужеству и отваге старшины 1 статьи Петра Госсе силы противника были разгромлены, а захват стратегически важного объекта противником предотвращен».