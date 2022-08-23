Откачавшая жир после обжорства и злоупотребления алкоголем Слава показала себя в бинтах и с синяками

Певица Слава сделала несколько пластических операций. Фото: соцсети.

Певица Слава сделала сразу несколько пластических операций. Артистка решилась на липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка. Заодно 42-летняя Анастасия Сланевская (это настоящее имя звезды) попросила хирурга сделать ей подтяжку груди. За свое преображение артистка заплатила три миллиона рублей. О том, почему она решила радикально изменить себя, Слава рассказала поклонникам в соцсетях.

По словам артистки, шесть лет подряд у нее был сильный стресс. Она много ела и не ограничивала себя в спиртном. «Обжорство и алкоголь. Я была морально истощена», - призналась исполнительница. Певица пыталась соблюдать диету и заниматься спортом, но снова срывалась и начинала объедаться. Поэтому она решилась на крайние меры и одним разом усовершенствовала свою внешность.

На своей странице артистка поделилась фотографией запечатлевшей ее сразу после операции. На снимке Слава вся в бинтах и специальных бандажах. Заметно, что ей очень плохо, но, тем не менее артистка старается держаться.

Артистка показала себя сразу после операции. Фото: соцсети.

Кроме того, Слава поделилась видеороликом, снятым несколькими днями позже по время косметических процедур. Певица показала свою ногу в страшных синяках, оставшихся после липосакции. В местах прокола, где певице откачивали жир, образовались гигантские гематомы. Теперь исполнительница убирает их с помощью специального аппарата.

- Диету надо соблюдать долго, чтобы похудеть. Я так не могу. Я зависима от колбасы докторской, от майонеза. От, господи, шпрот, селедки, - рассказывала ранее Слава. - Могу терпеть весь день, ничего не есть. Но я приду домой, обязательно себе нажарю жареную картошку с яйцом, в желтке, и все это смешаю.

Ноги Славы после липосакции. Фото: соцсети.

Неизвестно, сколько Слава будет оставаться стройной после операции при таком режиме питания. Ведь чтобы сохранять последствия липосакции, нужно иметь железную волю и придерживаться диеты. Иначе вскоре фигура опять «поплывет», и жир придется откачивать снова.

Артистка призналась, что похудеть ей мешали обжорство и алкоголь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У певицы есть дочь Антонина от продюсера Анатолия Данилицкого. В этом году супругу звезды исполнилось 70 лет. Данилицкий и Анастасия Сланевская начали жить вместе 20 лет назад. Бизнесмен растил дочь Славы от прежних отношений как родную (сегодня Александре 23 года). А 10 лет назад Сланевская родила ему дочь Тоню.