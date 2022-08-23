«Не отдыхать, а жить»: Анфиса Чехова уехала в США

Анфиса Чехова. Фото: соцсети.

Анфиса Чехова почти полгода прожила на индонезийском острове Бали. Едва вернувшись в Москву, телеведущая вновь решила уехать из России. На этот раз она отправилась в США. Анфиса сообщила, что уезжает в Америку на месяц, и подчеркнула, что едет туда «не отдыхать, а жить».

44-летняя Чехова не раз говорила, что путешествия ей жизненно необходимы.

«Такой уж я уродилась, смена локаций мне необходима как воздух… Где бы я ни жила, мне везде тесно. Мой мир шире чем одна страна, один город и одна улица», - рассказала Анфиса на своей странице в соцсетях, улетая в Америку.

Своим новым местом жительства телеведущая выбрала не свой любимый Майами и не гламурный Лос-Анджелес, а город Хьюстон в штате Техас. «А почему бы и нет?», - объявила Чехова. Анфиса не рассказывает, что она будет делать в Америке целый месяц. Пока что она делится в соцсетях видеороликами, снятыми на улицах города.

Своим новым местом жительства телеведущая выбрала город Хьюстон в штате Техас. Фото: соцсети.

Ради поездки в США Чехова пропустит начало учебного года своего 10-летнего сына Соломона. Скорее всего, пока телеведущая порхает по миру, водить мальчика в школу будет ее бывший муж, актер Гурам Баблишвили и его новая жена Юлия. Весной Анфиса сорвала сына с занятий в разгар учебного года и привезла его на Бали. На острове она решила отдать его в местную школу. Правда, занимался в ней Соломон всего пару месяцев.

После возвращения с Бали Анфиса в соцсетях ответила на слухи о своей эмиграции. Чехова сообщила, что не собирается менять страну.

- Я вернулась в Россию. Несмотря на все сплетни о моей эмиграции. Я никуда не сбежала, и от Родины не отрекалась. Я не патриот, я просто родилась и выросла в России и люблю ее на глубинном уровне, вне зависимости от политики и условий проживания, - рассказала Анфиса.

При этом телеведущая не исключает, что в будущем может все-таки переехать в другое место, поскольку она обожает путешествовать и всегда открыта для всего нового.

- Не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не от того, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту, - заявила Чехова.

Анфиса часто отправляется в поездки. До того, как в марте поселиться на Бали, Чехова успела в январе слетать на Сейшельские острова. Там она жила в роскошном пятизвездочном отеле, меняя купальники и рассказывая подписчикам о прелестях элитного отдыха. В декабре телеведущая слетала на курорты аж два раза – в Египет и в Абу-Даби. В ноябре Анфиса съездила на две недели в Мексику, позагорав на белоснежных пляжах Канкуна. А сентябрь и октябрь Чехова провела в Майами. Телеведущей так понравилось жить там, что она даже подумывала приобрести в США недвижимость и переехать за океан насовсем.