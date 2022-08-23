Регина Тодоренко шокировала поклонников подробностями об интимной жизни с Владом Топаловым

Регина Тодоренко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В июле Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями: у них родился второй сын. Мальчика назвали Мирослав. Ведущая предпочла домашние роды и рожала дома в воде. Ее муж и старший сын присутствовали при этом процессе. Регина весьма подробно рассказала в соцсетях о том, как ее младший сын появился на свет, и поделилась довольно личными подробностями. Однако и сейчас, спустя месяц после родов, молодая мама продолжает шокировать публику. На этот раз Регина решила рассказать об интимной жизни с мужем после парных родов.

Телеведущая вспомнила, как перед первыми родами ей тоже пришлось готовить мужа к этому зрелищу.

«2018-й год. Влад наотрез отказывался присутствовать при рождении Миши: «Где я, а где роды? Наша интимная жизнь не будет прежней после твоих парных родов! Это же ужас? Зачем вообще мне это видеть?» И вот 4 года спустя могу сказать, что мы уже дважды рожали вместе. В первый раз он держал меня за руку на родильном кресле в роддоме, во второй - обнимал за плечи, когда рожала в бассейне. Два раза перерезал пуповину: «Если я тебе нужен, я буду рядом и поддержу тебя всюду!» - рассказала подписчикам телеведущая.

Регина подчеркнула, что присутствие супруга на родах очень многое для нее значило.

«Так менялось отношение моего мужа к родам, и наша любовь становилась крепче! Мне просто необходимо ощущать его сильное плечо в такие ответственные для всей семьи моменты! С ним мне безопасно! Мы - команда!» - рассказала молодая мама.

Регина подчеркнула, что присутствие супруга на родах очень многое для нее значило. Фото: соцсети.

Примечательно, что своими впечатлениями от совместных родов делится только Регина. Влад, как и положено мужчине, хранит по этому поводу молчание.

Второго ребенка Регина рожала в ванне, ей помогала доула. Рядом с ней был не только муж, но и сын Миша, которому в этом году исполнится четыре года. Телеведущая призналась: она всегда хотела, чтобы ее новорожденного ребенка встретили все члены ее семьи. Поэтому она заранее подготовила трехлетнего Мишу к тому, что он будет наблюдать за родами мамы. Регина представила все в виде игры, предложив мальчику присоединиться к ней.

- Я готовила Мишку к этому событию. Не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядом со мной муж и сын в ожидании нового человека. Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать как тигр и мычать как корова, а еще надуваться и сдуваться как огромный шар. На схватках я очень глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе гипнородов. В эти моменты Мишка заливался смехом, - рассказывала Регина в Telegram.

Однако решение телеведущей сочли правильным далеко не все. Многие уверены, что Регине не стоило рожать при малолетнем сыне. Критики предполагают, что в будущем сыну телеведущей понадобится помощь психолога. Сама Регина не видит в этом ничего плохого.