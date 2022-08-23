Двойные стандарты: Главный борец с расизмом в Канаде оказался махровым антисемитом

По всей видимости, Леит Маруф, которого называют официальным канадским борцом с расизмом, считает, что евреи не входят в круг лиц, права которых должны быть защищены. Фото: YouTube

В Канаде разгорелся нешуточный скандал на волне антисемитских высказываний в соцсетях некоего Леита Маруфа. Наверняка власти страны, в свое время давшей приют десяткам сбежавших от возмездия нацистов после Второй мировой войны, предпочли бы не заметить оскорбительные твиты, но дело осложнилось тем, что их автор возглавляет Департамент по борьбе с расизмом в прессе, финансируемый правительством Канады.

По всей видимости, Леит Маруф, которого называют официальным канадским борцом с расизмом, считает, что евреи не входят в круг лиц, права которых должны быть защищены.

Скриншоты с постами Маруфа в соцсетях выложил канадский писатель и ведущий подкастов Джонатан Кей. Он же обратился с просьбой расследовать антисемитские заявления «оплачиваемого консультанта по борьбе с расизмом».

Аккаунт самого Маруфа открыт лишь для одобренных подписчиков, но того, что выложил Кей, вполне достаточно.

– У меня есть лозунг: жизнь слишком коротка даже для того, чтобы завязать шнурки, или же для того, чтобы развлекать белых еврейских супрематистов чем-то иным, кроме пули в голову, – пишет Маруф.

– Когда мы освободим Палестину, и им (евреям – Ред.) придется возвращаться туда, откуда приехали, они снова станут низкими – далее следует нецензурное слово - их христианских/светских белых супрематистских хозяев, – продолжает он в том же духе.

Глава Министерства жилищного строительства, разнообразия и инклюзивности Канады Ахмед Хусейн, в чьем прямом подчинении находится Департамент по борьбе с расизмом в прессе, уже выразил озабоченность и пообещал разобраться с происходящим, пишет National Observer.