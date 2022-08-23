Байден отгородил свой особняк невероятно высоким забором за 500 тысяч долларов

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Тот, кто считает, что в Старом свете строят медленно, просто не знает, как строят в США. Например, забор вокруг личного особняка американского президента обещают закончить только через полтора года после запланированной даты окончания строительства.

А еще, за время возведения защитного сооружения оно подорожало почти на 10% от своей первоначально стоимости. А все упреки достались президенту США Джо Байдену, пишет The New York Post.

Впрочем, претензии граждан вполне объяснимы: возводят ограду за счет налогоплательщиков США. И то, что забор, строительство которого должно было уложиться в $456000, вдруг перевалил стоимостью за полмиллиона долларов, мало кого радует. Кроме самого Джо Байдена, конечно, и его семьи.

Ограда за государственный счет сооружается вокруг особняка семьи Байденов в курортной зоне штата Делавэр. Известно, что в 2017 году будущий глава Белого дома выложил за домик $2,74 миллиона.

Согласно договору, защитную ограду должны были закончить к концу прошлого года, теперь же на портале госконтрактов значится, что стройку завершат в начале июня следующего года.