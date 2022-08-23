«Ради диссидентов»: Вашингтон впервые отказал Украине

Во время регистрации в консульском отделе посольства США в Москве. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

В Госдепе США заявили, что приняли решение отклонить требование Украины о введении тотального запрета на выдачу виз россиянам.

Свою позицию власти Соединенных Штатов обосновали тем, что есть категории лиц, которым «необходимо оставить возможность убежать из России».

– США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, уязвимых для нарушений прав человека. Нам также было ясно, что важно провести черту между действиями российского правительства и его политикой в Украине и народом РФ, – заявили в Госдепе.

Также там добавили, что США и их союзники разработали целый комплекс мер, направленный на ограничение перемещения граждан России, напрямую связанных со специальной военной операцией. По словам чиновников внешнеполитического ведомства США, с февраля текущего года визовые ограничения были введены почти для 5 тысяч россиян.

Ранее с подобным заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на конференции в Испании. Он сказал, что Брюссель не поддерживает идею полного запрета на выдачу виз гражданам России и призвал страны альянса к большей избирательности в этом вопросе.