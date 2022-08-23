В китайском Сямэне обязали крабов и рыб сдавать тест на коронавирус

В китайской соцсети Weibo появился ролик, как у морской живности берут ПЦР-тесты.

В китайском городе Сямэнь вышло распоряжение, по которому рыбакам приказано ежедневно проходить тестирование на COVID-19 вместе с уловом. И это не шутка. В городе с начала августа зарегистрировано уже более 10 000 случаев заболевания коронавирусом. При этом количество заболевших постоянно растет. По мнению чиновников, вспышка может быть связана со сделками с морепродуктами между местными рыбаками и их зарубежными коллегами.

«Необходимо соблюдать меры по борьбе с пандемией. Все оффшорные морские работники должны быть вакцинированы перед отплытием. Рыбаки должны проходить тестирование один раз в день в море. Когда они возвращаются из моря, должны быть проверены как рыбак, так и морепродукты», — цитирует South China Morning Post слова представителя комитета по борьбе с пандемией Джимей Маритайм.

Новые правила были опубликованы в конце июля, но огласку получили только сейчас. В китайской соцсети Weibo появился ролик, как у морской живности берут ПЦР-тесты. На кадрах - специалисты, одетые в комплекты СИЗ, вставляют ватные палочки в рот рыбы и протирают панцири крабов. Видео стало вирусным. За несколько дней его посмотрели 120 миллионов раз и обсудили более 6000 человек.

«Абсурд, это олицетворяет десятилетия странности», — говорится в одном популярном комментарии. «Улов дня! Неважно, молоды вы или стары, рыба или краб — вам не избежать политики Китая по борьбе с коронавирусом и тестов на нуклеиновые кислоты».

«Думал, что это шутка. Но на самом деле это согласуется с идеологической ловушкой, которая привела к каскадному и безумному нерациональному использованию ресурсов! Довольно страшно!»

Некоторые пользователи внесли свои предложения по усилению мер безопасности: «Что дальше? Постройте карантинные объекты для тех рыб, которые дали положительный результат». Этот комментарий также получил множество одобряющих смайликов. Еще один пользователь предложил не останавливаться лишь на ПЦР-тестах, но обязать представителей морской флоры и фауны, направляющейся из международных вод на территорию Китая, пройти семидневный карантин.

В соцсети также вспомнили, как ранее специалисты брали тест на нуклеиновые кислоты у кошек, собак, панд и даже бегеметов. И стали выкладывать архивное видео с соответствующем хэштегом.