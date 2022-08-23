Запорожская АЭС считается крупнейшей в Европе. Фото: REUTERS

Карта возможной зоны поражения Запорожской АЭС опубликована Минобороны РФ

Продолжаются обстрелы Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе ядерной станции. Министерство обороны России опубликовало прогнозную карту, на ней показано, куда пойдет заражение, в случае повреждения станции. Мы, в свою очередь, расспросили экспертов, и попытались реконструировать последствия военного инцидента на станции. Задача нетривиальная: еще никто никогда целенаправленно не обстреливал атомную станцию, так что прецедентов не было. Тем не менее, о чем-то можно говорить более-менее уверенно.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Все зависит от типа снаряда и места его попадания, - говорит учёный секретарь ВНИИАЭС (Всероссийского НИИ по эксплуатации атомных электростанций) Александр Просвирнов, - Защитная оболочка проекта реакторной установки ВВЭР-1000 В-320, по которому построены шесть блоков Запорожской АЭС, рассчитана на падение легкого самолета до 20 тонн.

Надежность советского проекта Запорожской АЭС

Уязвимой точкой является отработанное топливо. И вот тут сказываются ключевые отличия советских проектов АЭС от западных. Советская система обращения с отходами надежнее, и наши надежды на то, что ядерной катастрофы на Запорожской АЭС все-таки не случится, связаны как раз с советским подходом к безопасности.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Особенностью российского (и советского) проекта, в отличие от западного проекта PWR, является то, что бассейн выдержки отработанного топлива находится внутри защитной оболочки рядом с реактором, а значит, защищен, - говорит Просвирнов, - Отработанные топливные кассеты после «выдержки» выгружаются, и их сразу транспортируют в мокрые хранилища вне площадки АЭС, где оно длительное время выдерживается для последующей переработки.

Российский флаг над административным зданием в Энергодаре. Фото: REUTERS

Проблемы возникли в годы эксплуатации ЗАЭС Украиной

Но украинцы не захотели платить за вывоз нашего отработанного топлива, говорит Просвирнов; более того, они кроме российского топлива, под которое проектировалась станция, используют также продукцию фирмы Westinghouse. Эта фирма в принципе не вывозит отработанное топливо, указывает Просвирнов:

- Они купили лицензию у этой фирмы на сухие хранилища и разместили их на площадке АЭС. Это более уязвимый объект, и он может представлять радиационную опасность при попадании снарядов. Это своего рода аналог «грязной бомбы».

В любом случае эксплуатировать АЭС в таких условиях небезопасно, и лучшим решением может быть перевод в холодное состояние и консервация (работа персонала для контроля АЭС и организации отвода остаточных энерговыделений должна быть продолжена). «Вывоз сухих хранилищ отработанного топлива проблематичен, не слышал о такой практике», - указывает эксперт. К тому же перегрузка отработанных топливных кассет в транспортные контейнеры в условиях обстрелов невозможна, добавляет он.

Уроки Фукусимы

Удар по сухому хранилищу отработанного топлива – это только основной риск, резюмирует Просвирнов:

- Есть масса других. Остаточные энерговыделения необходимо отводить во внешнюю среду, для чего требуется энергопитание и работоспособные бассейны-охладители. На каждый блок предусмотрено три аварийных дизеля, которые расположены вне защитной оболочки и могут быть повреждены снарядами. При повреждении всех трех на один блок и отсутствии внешнего источника электропитания энергоблока (а опоры линии электропередачи были взорваны) – мы можем получить Фукусиму.

После событий на Фукусиме на Запорожской АЭС закупили мобильные источники электропитания.

- Временно мобильные источники могут решить проблему, однако при целенаправленной провокации они также могут быть уничтожены. Потеря отвода остаточных энерговыделений может привести к аварии с расплавлением топлива, разгерметизацией защитной оболочки и выходу радиоактивности вне защитной оболочки даже без физического ее разрушения снарядами, - говорит Просвирнов.

Наиболее вероятный риск – разрушение хранилища радиоактивных отходов, согласен физик-ядерщик, кандидат физико-математический наук Александр Пархомов.

Но допустим, что утечка все-таки произошла.

- В первое время (примерно месяц) наиболее опасным будет изотоп йод-131, - говорит Пархомов.

Другие радиоактивные продукты (цезий-134, цезий-137, стронций-90, и еще многие и многие, их десятки) опасны тем, что имеют многолетний период полураспада, поэтому местность заражается на много лет.

- Область заражения может простираться на расстояние до сотен километров, куда ветер занесёт, - говорит Пархомов, - Особенно опасен плутоний-239, так как период его полураспада очень большой, он легко усваивается организмом человека, при этом альфа-радиация плутония при внутреннем облучении (когда изотоп уже внутри организма, например, попал с пищей – КП) в десятки раз вреднее бета- и гамма-радиации цезия и стронция.

Военные удары по АЭС могут кончиться плохо, но вряд ли мир получит «10 чернобылей», как уверяют некоторые эксперты, резюмирует Пархомов.

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