Дорогая моя школа: ученические наборы в среднем подорожали на четверть

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сервис SuperJob опросил 9000 родителей школьников из городов-миллионников — от Москвы до Красноярска (всего из областных 16 городов), чтобы понять, во сколько обошлись родителям сборы в школу. Как выяснилось, в среднем расходы на покупку необходимых школьнику вещей по сравнению с прошлым годом возросли на 18%.

В лидерах, как водится, Москва — средний чек на необходимую школьную одежду, а также канцелярские и прочие принадлежности 14 300 рублей. За ней Санкт-Петербурге (13100 рублей) и Екатеринбурге (12000 рублей). Разумеется, чек возрастал, если ребенок за лето вырастал из обуви и спортивной одежды.

Экономнее всего жители Волгограда (они потратили на сборы ребенка в школу в среднем 10200 рублей) и Воронежа (10400 рублей).

Жители двух столиц отмечают, что их расходы на покупку школьных вещей выросли аж на 30 процентов по сравнению прошлым годом. Родители из Екатеринбурга и Перми отметили рост на 22 процента. В остальных городах инфляция не так заметна, но все равно ощутима.