«Искусство не должно оставаться равнодушным»: экология и балет на Байкале

Фото: Baikal dance festival

Это был красивый праздник танца, который проходил с 10 по 21 августа и завершился под открытым небом на фоне прекрасного озера программой «PRO БАЛЕТ». В ней традиционно участвовали звёзды бурятского балета, выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа, которые работают в разных театрах страны. Они показали отрывки из классических спектаклей и номера современной хореографии.

Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, «музыка великих классиков гармонировала с красотой Байкала, а сцена будто сливалась с поверхностью озера, что иногда казалось – артисты танцуют на воде». А заслуженного деятеля искусств России, балетмейстера Георгия Исаакяна поразило, как байкальская чайка взмыла с волны над умирающим лебедем в белых опереньях, и долго парила над танцорами, балансируя в потоках воздуха.

- Только природа могла такое создать... И удивительно, как Байкал играл волнами под любую музыку, - сказал Георгий Исаакян.

Фото: Baikal dance festival

Фестиваль можно назвать традиционным, ведь в этом году он проходил уже в пятый раз. А организовали его известные в творческой среде люди из Бурятского государственного академического театра оперы и балета: продюсер Павел Окунев, главный балетмейстер, заслуженный артист России Баярто Дамбаев, заведующий балетной труппой, заслуженный артист России Владимир Кожевников.

Главным партнером фестиваля стал российский лидер низкоуглеродной металлургии и возобновляемой энергетики – En+ Group Олега Дерипаски.

- Хочу поблагодарить компанию En+ Group за эту сцену, за волшебство, которое увидели зрители. Теперь мы будем планировать этот фестиваль на следующее лето, – поделилась Соелма Дагаева.

Подобное сотрудничество особенно ценно, ведь главной темой фестиваля стала экология, а En+ на протяжении уже многих дет ведет ряд программ по изучению и сохранению уникальной экосистемы Байкала, недавно стала одним из инициаторов создания Ассоциации «Байкал без пластика».

Фото: Егор БЕЛЬСКИХ

- Мы рады выступить партнёром фестиваля, который поднимает важную для Байкальского региона тему экологии. Искусство не остаётся равнодушным к проблемам, а творческое переосмысление поможет найти верные решения, - рассказала представитель En+ Group Ольга Санарова.

Темой экологии было пронизано буквально все: от тематической программы фестиваля до костюмов. Подтверждение тому, например, плaтьe apтиcтки тeaтpa Бopиca Эйфмaнa Юлии Шунковой, в котором она выступала с номером «Грани».

- Hoмep пocтaвил мой друг и коллега Eвгeний Гpaчeв. Вмecтe c ним мы coздaвaли и мой кocтюм из paзныx кycкoв ткaни, пepepaбoтaнныx мaтepиaлoв, - рассказала артистка.

Особого внимания заслужила фотовыставка. На фото были изображены артисты балета среди пластикового мусора и отходов. Как отметили организаторы: «искусство не должно оставаться равнодушным: творческое переосмысление должно помогать находить верные решения наболевших вопросов».

Фото: Еккер ХААНУКА

Помимо постановок ведущих российских и зарубежных хореографов, в дни фестиваля любой желающий мог попробовать свои собственные силы в балетном искусстве. Коллеги по сцене театра «Балет Москвы», известные хореографы Софья Гайдукова и Константин Матулевский проводили мастер-классы под открытым небом.