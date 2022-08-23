В Израиле разъяренный бык разнес здание банка

Животное пришлось усыплять транквилизаторами

Инцидент произошел накануне в городе Лод недалеко от Тель-Авива. Бык сначала прибежал на парковку банка Леуми: помял несколько машин и сильно напугал прохожих. На любительских видео запечатлено, как жители спешат в поисках безопасности, пока животное бродит по улицам. Затем он решил посетить местный банк. Оказавшись внутри помещения, разъяренное животное продолжило бесчинствовать. Сотрудникам и клиентам на время пришлось стать тореадорами. Несколько мужчин сделали импровизированное лассо из обычной веревки. После чего с помощью красной сигнальной указательной вехи попытались заманить быка в ловушку. Животное оказалось сильнее и убежало вместе с веревкой. Но, на всякий случай, бык решил ретироваться из банка, где такому клиенту оказались не рады и даже не предложили финансовые услуги.

Как сообщает газета Israei Hayom, примерно через полчаса хозяин вола прибыл на место. Чтобы забрать расстроенное животное, его пришлось усыпить с помощью транквилизатора, а потом связать. Согласно пресс-релизу, опубликованному банком, «никто не пострадал, ущерб не причинен».