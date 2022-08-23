Европейцы устали содержать украинских беженцев

Работа координационного центра для беженцев с Украины в немецком Франкфурте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очевидных признаков усталости Европы от засилия Украины в новостях и бытовой жизни становится все больше. Один из них - разочарование многих жителей европейских стран в украинских беженцах, которых они, как жертв боевых действий, принимали поначалу с распростертыми объятиями.

Новость о том, что начался отток беженцев с Украины из Германии, которая приняла чуть меньше миллиона убежавших от конфликта украинцев, откровенно обрадовала многих немцев. Одиозный посол Киева в Берлине Мельник обиженно назвал причиной отъезда соплеменников то, что они «не получили должного гостеприимства». Дескать, не постарались немцы, ой, не постарались в приеме «захисников» Запада от кровавого Мордора. Но участившиеся публикации в европейских СМИ говорят об обратном: слишком хорошо постарались представители «незалэжной» в своих неуемных требованиях по «достойному» содержанию к европейцам, у которых сейчас наступили не совсем радужные времена. Да и примеров требовательного хамства, жульничества и вороватости «понаехавших» с Украины тоже предостаточно.

Конечно же, далеко не все украинские беженцы ринулись в Европу во время конфликта за «кружевными трусиками». Многие из них по-настоящему бедствуют, несмотря на, казалось бы, вожделенно-благополучный статус стран, принявших их. Одно из последних свидетельств этого - в репортаже шведского телеканала TV4 о жизни украинки с двумя детьми в одном из местных приютов. «Если мы куда-то идем, то все время собираем бутылки, все время с собой носим сумку. Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик. Мне очень плохо», - призналась она журналистам.

Бегство из Украины после начала военных действий почти 9 миллионов человек, безусловно, трагедия. И проявленная готовность простых европейцев принять их заслуживает уважения. Но вот прошло полгода. Рвать пропагандистские жилы по поводу «русских орков», подло напавших на Украину, которая ничего плохого не делала, а просто мирно починяла, как примус, свою демократию, стало заметно труднее. Главная причина - пришедший практически в каждую европейскую семью ценник за благородное негодование в адрес России и бескорыстное сострадание Украине. «Сколько-сколько?» - бубнят удивленные бюргеры, увидев новые счета за электроэнергию и тепло. «Вы что, рехнулись!» - возмущенно восклицают они, увидев новые ценники на заправках и в магазинах. А тут еще с умным видом местные политики объясняют, что запах пота - это проявление жизни и не надо его стесняться. Холодно будет зимой? Еще один свитерок наденьте и еще одно одеяльце накиньте… И при этом делают вид, что их идиотские решения по антироссийским санкциям, бумерангом вернувшиеся в Европу, к наступившему кризису никак не относятся.

А за что такие страдания? Да еще и такие расходы - на поддержку и всякого рода пособия для беженцев с Украины страны ЕС выделили десятки миллиардов евро. Плюс бесплатный проезд для них в городском транспорте, бесплатная медпомощь. Щедро принимала Европа украинских побратимов по общим ценностям. Но сейчас спохватилась: уж слишком в большую копеечку ей они обходятся. И потихоньку, без лишнего шума страны Евросоюза, например, Польша, стали сокращать или отменять пособия и различные льготы гостям из Украины. Конечно, прав Мельник: разве это «должное гостеприимство»?

И вот сейчас простым европейцам наверняка придут в голову всякие неудобные для властей вопросы. А из-за чего весь сыр-бор пошел? Россия просто вот так взяла и напала? Может, что-то там еще было? Какой Донбасс? Восемь лет обстреливали? Геноцид русских? «Да не смешите…» - попыталась эта власть устами канцлера Шольца все эти вопросы отбросить. Но, судя по всему, не получится. Потому что на рациональных европейцев идеологическое ослепление долго не подействует. Свое слово скажут холодные батареи, сухой унитаз, свеча вместо лампочки. И опять вопросы: а стоило ли все это вот этих, извините, свеч? Какие все-таки у России мотивы были начать операцию, если отбросить, что она по определению плохая? И могли ли мы не допустить того, что случилось? Сколько продлится нынешний кошмар и чем все закончится?

Давайте просто представим ситуацию. Поджигатель села прибежал к односельчанам на дальней окраине, до которых огонь пока не добрался, и бьет себя в грудь: хлопцы, не дайте пропасть, скиньтесь на починку! И сердобольные европейцы-селяне скидываются, помощь предлагают. А староста, который поджигателя и науськивал, хвороста в огонь подбрасывает, дескать, только так его загасить можно. Но пожар медленно, но неумолимо подбирается к окраине, простите, Евросоюзу. И его лидерам все чаше будут задавать вопрос: «Куда же мчимся мы, европейцы?» Не дают они пока ответа. А все равно придется.