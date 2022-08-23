Минобороны: освобождены Комсомольское и Благодатовка

Союзные войска перешли к активному наступлению по всей линии соприкосновения с противником, добивают националистов в Марьинке и окружают Авдеевку

«На Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки ведется наступление. Союзные войска разбили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил, что союзными силами также освобожден у украинских националистов населенный пункт Комсомольское, на 75 процентов освобождена Марьинка.

«Союзные войска на этом направлении продвинулись на три километра. В ходе наступления установлен контроль над 12 километрами Николаевской области, а в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов», - перечислил направления основных ударов Конашенков.

Представитель Минобороны также отметил, что группировка ВСУ в районе Авдеевки скоро окажется в «котле». Это значит, что скоро будет много военнопленных.

«В районе Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ – 214-го батальона «ОПФОР». В районе Артемовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, что является стратегически важным узлом обороны города.

Конашенков также сообщил, что в Славянске и Константиновке высокоточными ракетами и артиллерией уничтожено до 200 националистов и 18 единиц военной техники. Лишился боеспособности 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ.

«Военнослужащие подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении», - подчеркнул он.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки уничтожены: 12 пунктов управления ВСУ, 7 скаладов с боеприпасами, 4 хранилища ГСМ, «Бук-М1», радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей, радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США, три взвода реактивных систем залпового огня «Град», четыре взвода гаубиц Д-30, две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области, живая сила и военная техника ВСУ в 164-х районах.

Силами ПВО сбит самолет СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, шесть беспилотных летательных аппаратов и 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня над мирными районами Донбасса.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили семи часовой плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Истребительное сопровождение самолетов Ту-95мс обеспечивали экипажи Су-30см ВКС России. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Кореи.

В Минобороны России напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

268 - самолетов

148 - вертолетов

1796 - беспилотных летательных аппаратов

369 - зенитных ракетных комплексов

4377 - танков и других боевых бронированных машин

818 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3335 - орудий полевой артиллерии и минометов

5024 - единицы специальной военной автомобильной техники