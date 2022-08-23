Евро впервые за 20 лет стоит дешевле доллара: Чем это опасно для Европы и как отразится на России

На торгах в Европе 22 августа 1 евро стоил 0,99 доллара. Фото: REUTERS

А ведь этим летом мы уже видели что-то похожее. 12 июля 2022 года курс евро вплотную приблизился к доллару. Осмотрелся. Освоился. Скромно постоял рядом: буквально пару часов на мировых рынках застыла уникальная картина: €1 = $1. Но, словно обжегшись, европеец быстро подскочил вверх.

Как оказалось, ненадолго: на этой неделе евро покорил новую глубину. На торгах в Европе 22 августа 1 евро стоил 0,99 доллара, а Центробанк России на 23 августа установил такой курс:

$1 = 59,74 рубля

€1 = 59,53 рубля

Это поистине исторический момент: в последний раз евро стоил дешевле доллара в далеком уже 2002 году.

Отвечаем на главные вопросы об установившемся положении вещей.

1. Почему он падает?

Антироссийские санкции ударили по европейской экономике сильнее, чем по американской. Инфляция в еврозоне бьет рекорды. Но главная проблема – энергетика. Европа снижает закупки нефти и газа у России, которая всегда была основным поставщиком. Из-за этого цены на энергию в ЕС за год выросли почти на 50%. Газ в Европе 23 августа подорожал до $2850 за тысячу кубометров, таких высоких цен не было с марта. Это бьет по всей экономике, промышленности, по конкурентоспособности европейских товаров.

А вот Америка богата собственными энергоносителями, плюс в случае чего на помощь готов прийти надежный поставщик газа в лице соседней Канады. Поэтому экономика США меньше страдает от всей этой ситуации.

2. Что будет дальше с курсом?

- Тренд на постепенное снижение курса евро с высокой долей вероятности продолжится. Для начала, еще пару-тройку процентов снижения мы можем увидеть достаточно быстро. Скорее всего, весьма долгое время Европе предстоит привыкать жить со все более и более дешевым евро, - прогнозирует профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, автор телеграм-канала Bitkogan.

3. Как такой курс отразится на России?

Практически никак. Колебания валют не настолько большие, чтобы мы с вами их ощутили. Разве что недосчитаются части денег российские компании, которые торгуют с Европой. Ведь чем дешевле евро, тем ниже их прибыль в переводе на рубли.

3. Евросоюзу каюк?

Не дождетесь.

- Это все не означает, что еще немного, еще чуть-чуть, и Европейский союз начнет рассыпаться, как карточный домик, а мы с вами узрим евро на уровне 0,7-0,8 к доллару США. Скорее всего, таким «счастьем» «добрые друзья» Европы не насладятся. Несмотря ни на что, европейская экономика сильна, - констатирует Евгений Коган. - Но тот факт, что европейцам придется как минимум пару лет перестраивать свою экономику, неоспорим. Как и то, что уровень бедности будет потихоньку расти.

По словам профессора, единственная серьезная проблема Европы в нынешней ситуации - обострение социальных конфликтов.

- Размер пособий по безработице и беженцам, и другим социально слабым слоям населения в таких условиях будет неизбежно сокращаться. Как эти слои будут на это реагировать? Думаю, без энтузиазма, - прогнозирует Коган. - Похоже, ближайшей осенью мы с вами увидим много пикетов, демонстраций, забастовок.