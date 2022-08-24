«Пятёрочка» и Re:Books подарят книгам вторую жизнь

В шести магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге установлены специальные контейнеры, в которые гости могут сдать ненужные книги в любом состоянии, освободив книжные полки для новых приобретений.

Часть книг будет распределена между сельскими библиотеками, сотрудничающими с проектом RE:BOOKS, а книги в плохом состоянии отправятся на переработку. До конца года в пилотных городах количество магазинов торговой сети, подключённых к проекту, увеличится до тридцати.

«Развитие культуры шеринга и экоответственности – часть задач нашего стратегического направления заботы о сообществе. При запуске проектов мы всегда оцениваем, какую пользу они принесут гостям, обществу и природе. Сдавая прочитанные книги, которые зачастую просто пылятся дома на полках, наши гости смогут подарить им вторую жизнь: пополнить сельские библиотеки разнообразной литературой или превратить старые издания во что-то новое и полезное, отправив в переработку», — говорит Екатерина Демешко, руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка».

«В сотрудничестве с таким значимым партнёром, как сеть «Пятёрочка», мы видим возможность спасти ещё большее количество ненужных людям книг от морального и физического устаревания. Мы используем весь накопленный опыт, чтобы дать книгам вторую жизнь, а библиотекам - доступ к современной литературе. Мы верим, что люди не хотят выбрасывать книги, нужно просто дать им удобный доступ к нашему сервису», - отметила Светлана Лебединец, руководитель маркетинга и PR Re:Books.

Российский оператор по сбору и распределению книг RE:BOOKS запустился в 2018 году — именно тогда первые book-контейнеры появились в Москве и в Санкт-Петербурге. Миссия проекта: предоставить каждому жителю страны доступ к разнообразной современной литературе. При этом основное внимание уделяется сельским библиотекам, которые чаще всего пополняют полки с книгами за счёт пожертвований. Всего за время существования проекта сельские библиотеки получили более 28 тыс. книг.

Сдать прочитанные книги можно в магазинах у дома «Пятёрочка» по адресам:

1. г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская., д. 9, к. 2;

2. г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 115, к. 5;

3. г. Санкт-Петербург, Стародеревенская ул., д. 20, к. 1;

4. г. Санкт-Петербург, ул.Композиторов, 5 к.3;

5. г. Санкт-Петербург, Пионерская улица, д. 21, лит. А;

6. Г. Москва, Белореченская ул, Дом 14.