"Пылая, как факел, она выбежала на улицу, добежала до театра и рухнула": Загадочная история гибели актрисы Елены Майоровой

Елену Майорову знала вся страна, хотя совсем уж главных ролей до последних лет в кино не было Фото: фотохроника ТАСС.

Четверть века прошло с того момента, когда актриса Елена Майорова, пылая, как факел, выбежала из подъезда своего дома, добежала до входа в театр имени Моссовета и упала. Прохожие в ужасе узнали актрису, пламя сбили, вызвали скорую. Елену повезли в институт Склифосовского, но уже было обожжено 85 процентов кожи. Спасение не было возможным.

Официальная версия возгорания такова: актрисе посоветовали полоскать больное горло керосином. Несколько капель пролилось на шифоновое платье. Потом Майорова вышла покурить на лестничную клетку, от искры платье вспыхнуло. Елена побежала вниз из подъезда… Другая версия, самоубийство, тоже ходила в актерской среде, тем более, что ранее были попытки суицида. Но представлять себе настолько болезненный добровольный уход из жизни было слишком жутко.

Рассказывает Андрей Житинкин, в ту пору – режиссер театра имени Моссовета.

- Лену я знал еще по театру имени Ермоловой, где я служил, когда она была приглашенной актрисой для спектакля «Бесноватая» по «Идиоту» Достоевского. Спектакль ставил Валерий Фокин, а Олег Ефремов очень ревновал: он был влюблен в Елену, считал ее мхатовской исключительно актрисой, на ней держался репертуар, она бесподобно играла в пьесах Чехова.

А в «Бесноватой» она играла поразительно по-новому – там главное лицо не князь Мышкин, а Настасья Филипповна. Мне казалось, что она играла про себя. Она была роковая женщина и умерла, как роковая женщина.

Удивительно, что она бежала в театр, на служебный вход, где арочка с мемориальной доской Фадеева – писателя, который тоже очень трагично закончил свою жизнь.

Второй муж, Сергей Шерстюк, у нее был совершенно прелестный. Не пропускал ни одного спектакля еще в Ермоловском. Он был художником, после ее смерти продолжал ее любить и ушел от онкологии ровно через девять месяцев. Сила любви бывает разрушительной. Кажется, что в их случае – Елены и мужа – жизнь и сцена поменялись местами.

В «Бесноватой» она играла поразительно по-новому – там главное лицо не князь Мышкин, а Настасья Филипповна Фото: фотохроника ТАСС.

Загадочно, что Елену Майорову знала вся страна, хотя совсем уж главных ролей до последних лет в кино не было. Все помнят ее даже по фильму «Одиноким предоставляется общежитие», хотя основной парой были Гундарева и Михайлов. Наверное, дело в том, что Майорова – настоящая драматическая актриса с мощной энергетикой. Она могла все и была вне амплуа: и смешная, и трагическая, с фонтанами слез или милой улыбкой. Киношные режиссеры ее боялись. Или, может, она не нашла своего режиссера. Ее было много для кадра.

Еще все боялись ее острого языка. Она все делала наотмашь. Если ссорилась, то могла требовать, чтобы какой-то актер не выходил с ней на сцену. Что касается смерти, то кто скажет сейчас, где правда? Мог быть и случай, могло быть и самоубийство. В театре Моссовета об этом всегда говорили вполголоса. У актеров всегда расшатаны нервы, и Елена не была исключением. Тем более, что ее последние роли были сплошь мрачными. Некоторые фильмы вышли уже после смерти, озвучены были другими людьми. А последней ролью стал Призрак Смерти.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Елена Майорова родилась 30 мая 1958 года в Южно-Сахалинске в рабочей небогатой семье. В Москву приехала в 17, но не поступила ни в один из театральных вузов и пошла в строительное ПТУ, где «одиноким предоставлялось общежитие». Стала дипломированной изолировщицей труб, работала на стройке. В 1976 году Олег Табаков взял Елену на курс ГИТИСа. Дважды была замужем. В роли Афины в спектакле «Орестейя» знаменитого режиссера Штайна объехала всю Европу, где ее сравнивали с Гретой Гарбо. Москве запомнилась как яркая актриса МХАТа. Из самых известных фильмов - «Одиноким предоставляется общежитие», «Забытая мелодия для флейты» и «Макаров».