«Люди чувствуют себя преданными»: Министр культуры РФ впервые прокомментировала предательство покинувших Россию артистов

Глава Минкульта Любимова заявила, что россияне обижены предательством уехавших из РФ артистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди лидеров мнений и артистов, открыто — и, что важнее, честно — поддержавших российскую спецоперацию на Украине: Владимир Машков, Никита Михалков, Юлия Чичерина, Джанго, Александр Маршал, Александр Скляр. Они были за Донбасс с самого начала.

Евгений Миронов вовремя перековался, Григорий Лепс, Николай Басков и Олег Газманов никогда не скрывали патриотических симпатий, Антон Шагин с Полиной Агуреевой узрели лично и прониклись, Гарик Сукачев витиевато записал кавер на хит «Я остаюсь», вроде бы намекнув, что тоже свой.

Тем не менее, значительная часть российских артистов и музыкантов до сих пор относятся к спецоперации с позиций избирательного гуманизма, снисходительности и европейской конъюнктуры. Некоторые (Чулпан Хаматова, Анатолий Белый и проч.) покинули страну.

И министр культуры России Ольга Любимова уверяет, что к ней до сих пор обращаются рядовые зрители, не понимающие, почему их бросили кумиры, на которых столько лет многие равнялись.

— В регионах спрашивают: «Эти не вернутся? Вы их не вернете?», — рассказала Любимова в интервью ютуб-блогу «Антонимы». — Потому их бросили? Они чувствуют себя преданными. Потому что много лет отдавали свои деньги на дорогие билеты приезжающих московских актеров. И приглашали родных и близких на спектакли, чтобы посмотреть на этого удивительно талантливого человека, которому можно было простить любые пороки, особенности, все что угодно. Это же актер — он талантливый. А тут взяли и бросили. И вот министерство культуры спрашивают, а что делать? Ничего. Люди уже не примут их обратно. Порвут афишу. Брезгливо не купят билет. Потому что видели, кто и куда улетел. Ощущение брошенности и предательства у людей. Жгучая обида.