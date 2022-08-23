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Общество23 августа 2022 13:35

«Люди чувствуют себя преданными»: Министр культуры РФ впервые прокомментировала предательство покинувших Россию артистов

Глава Минкульта Любимова заявила, что россияне обижены предательством уехавших из РФ артистов
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Глава Минкульта Любимова заявила, что россияне обижены предательством уехавших из РФ артистов

Глава Минкульта Любимова заявила, что россияне обижены предательством уехавших из РФ артистов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди лидеров мнений и артистов, открыто — и, что важнее, честно — поддержавших российскую спецоперацию на Украине: Владимир Машков, Никита Михалков, Юлия Чичерина, Джанго, Александр Маршал, Александр Скляр. Они были за Донбасс с самого начала.

Евгений Миронов вовремя перековался, Григорий Лепс, Николай Басков и Олег Газманов никогда не скрывали патриотических симпатий, Антон Шагин с Полиной Агуреевой узрели лично и прониклись, Гарик Сукачев витиевато записал кавер на хит «Я остаюсь», вроде бы намекнув, что тоже свой.

Тем не менее, значительная часть российских артистов и музыкантов до сих пор относятся к спецоперации с позиций избирательного гуманизма, снисходительности и европейской конъюнктуры. Некоторые (Чулпан Хаматова, Анатолий Белый и проч.) покинули страну.

И министр культуры России Ольга Любимова уверяет, что к ней до сих пор обращаются рядовые зрители, не понимающие, почему их бросили кумиры, на которых столько лет многие равнялись.

— В регионах спрашивают: «Эти не вернутся? Вы их не вернете?», — рассказала Любимова в интервью ютуб-блогу «Антонимы». — Потому их бросили? Они чувствуют себя преданными. Потому что много лет отдавали свои деньги на дорогие билеты приезжающих московских актеров. И приглашали родных и близких на спектакли, чтобы посмотреть на этого удивительно талантливого человека, которому можно было простить любые пороки, особенности, все что угодно. Это же актер — он талантливый. А тут взяли и бросили. И вот министерство культуры спрашивают, а что делать? Ничего. Люди уже не примут их обратно. Порвут афишу. Брезгливо не купят билет. Потому что видели, кто и куда улетел. Ощущение брошенности и предательства у людей. Жгучая обида.

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