Бывшая солистка «Ранеток» переехала в Аргентину и с третьей попытки родила ребенка от донора своей жене

Лена Третьякова переехала в Аргентину и живет с девушкой Фото: Соцсети

Кумир подростков Лена Третьякова, отлично известная всем по выступлениям группы «Ранетки», до сих пор переживает травматический опыт работы в девичьем коллективе. Как мы узнали из книги Жени Огурцовой — тоже бывшей «ранетки» — порядки в группе были дикие: с оргиями, принуждением к сексу и пьяными подписаниями контрактов. Что не могло не сказаться на психике артисток и их будущей жизни.

Вот и Лена Третьякова, которая вступила в половые отношения с одним из менеджеров группы в 16 лет, теперь не хочет традиционных партнеров. Она переехала в Аргентину и живет с девушкой Дианой, которую считает и называет женой.

— Мы в официальном браке, который имеет силу во всем мире (кроме стран, где это не принимается), — сообщала в соцсетях Третьякова. — В свидетельство о рождении сына тоже мы вдвоем. Здесь нет граф «мама» и «папа».

Как стало известно в середине августа, 33-летняя звезда «Ранеток» родила сына, которого назвали Леонелем Кристианом. Мальчик стал гражданином Аргентины. На вопрос подписчика в соцсетях, каким образом это случилось, Третьякова уточнила, что не делала ЭКО и искусственную инсеминацию.

— Ребенок зачат дома, — пояснила Лена. — Можно я не буду описывать процесс, а положусь на вашу фантазию?

Новоиспеченная мама увязла в приятных домашних хлопотах.

— Меня сильно беспокоит за две недели жизни Лео — это постоянные смены настроения, — признает Лена. — Меня обошло это в беременность, плюс я по жизни очень спокойная и уравновешенная, а тут такие качели... То дикое счастье, то ужасная сонливость, то смех, то ехидство.