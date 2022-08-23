Как главный российский банк развития отказался от долларов

Финансист рассказал президенту, как его банк развития работает в условиях санкций. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин в Кремле принял председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Финансист рассказал президенту, как его банк развития работает в условиях санкций.

- Активы группы свыше четырёх триллионов, а кредитный портфель свыше полутора триллионов, - президент в самом начале напомнил, сколько денег под контролем у Шувалова.

- Сегодняшние условия непростые, - признался в ответ банкир.

Из-за введенных финансовых ограничений ВЭБу пришлось заново выстраивать отношения с партнерами. Многие боялись вторичных санкций Запада. Но теперь проблема решена, когда все операции проводятся в рублях.

- Мы используем также и другие валюты – дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим, - рассказал глава банка развития.

Но все это не мешает поддержке нашей экономики. Например, много средств сейчас вливается в авиацию. Шувалов заметил, что рынку надо столько российский самолетов, что приходится уже расширять их производство.

- И слава богу, - поддержал Путин.

Это не все. Сейчас банк финансирует обновление троллейбусов в городах, ремонт коммунальной инфраструктуры. Президент в конце уточнил, много ли у банка проектов, которые бы не только требовали поддержки, но и окупались с лихвой.

Шувалов в ответ рассказал, что таких как раз много. Это и добыча меди, и производство аккумуляторов, и техника для Росатома. Просто обычные коммерческие банки боятся давать кредиты, чтобы самим не попасть под санкции. Государственный же банк развития на такое просто не обращает внимание.