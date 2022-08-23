Как сложилась судьба участников шоу «Фабрика звезд» 20 лет спустя: Миша Гребенщиков обманул Пугачеву, а Лешу Кабанова победила лень

Участницы группы "Фабрика" Саша Савельева, Ира Тонева и Сати Казанова. Фото ТАСС/ Александр Саверкин

Двадцать лет назад первое музыкальное реалити стало настоящим открытием. Многие участники шоу действительно сделались звездами и до сих пор задают тон на нашей эстраде. Но далеко не всем шоу дало путевку в жизнь.

Этой осенью у многих 30 - 40-летних россиян будет весомый повод пустить ностальгическую слезу. 20 лет назад, 13 октября 2002 года, в эфире Первого канала показали первый выпуск «Фабрики звезд». Телезрители тогда были не настолько искушенными, как сейчас. Реалити-шоу стало грандиозным событием - в первую очередь у подростков и молодежи, у которых еще не было ни соцсетей, ни даже YouТube. Участники немедленно стали всеобщими любимцами. Что же стало с теми наивными парнями и девчонками? Сегодня мы расскажем обо всех, но в первую очередь о самых забытых из них.

Юлия Бужилова, 39

Фото: СОЦСЕТИ

Юля была талантливее всех остальных в разы. В шоу держалась особняком и пела странные песни собственного сочинения. Вылетела ближе к финалу и отпускали ее с сожалением. Карьера певицы не задалась - не получалось найти подходящую коммерческую оболочку. Не помог даже дуэт с Ренатой Литвиновой. Ее стали забывать, а напоминать о себе она стеснялась.

Сейчас Юлия преподает вокал в музыкальной академии Игоря Матвиенко, изредка выступает для самых преданных поклонников. Воспитывает дочь.

Фото: СОЦСЕТИ

Джем Шериф, 46

Фото: СОЦСЕТИ

Недавно ушедший в лучший мир Пьер Нарцисс участвовал во втором сезоне, куда его привел за руку уроженец Нигерии Джем - первый чернокожий участник шоу. Но в отличие от Нарцисса прославиться толком не смог - вылетел вторым. Парень мечтал пробиться на «Евровидение», отучился на режиссера. Но звезды из него не получилось.

Фото: СОЦСЕТИ

В пандемию Джем начал учиться разработке мобильных приложений. Выступает на ресторанных корпоративах. Женат, воспитывает дочь.

Николай Бурлак, 48

Фото: СОЦСЕТИ

Не секрет, что в шоу брали иной раз не за вокальные данные, а за симпатичную мордашку. Танцор и хореограф Бурлак как раз из последних - петь он толком не умел. Тем не менее после шоу выпустил несколько альбомов, написал книжку про изнанку «Фабрики звезд», вел с Анфисой Чеховой передачу про секс, а потом поступил во ВГИК на режиссера. Снял два успешных сериала для ТНТ: «Улица» и «Патриот».

Фото: СОЦСЕТИ

Константин Дудоладов, 51

Фото: СОЦСЕТИ

Картинно-смазливый Костя до шоу не пел. И после тоже. Дизайнер и стилист Дудоладов попал в проект случайно: участница Жанна Черухина хлопнула дверью, и парня взяли заткнуть брешь. Спел он всего один раз, и то в составе коллектива. Солировала Надежда Кадышева - певица сильно удивилась, когда увидела Дудоладова в розовой майке и… юбке.

Зато как стилиста его знают и сейчас.

Фото: СОЦСЕТИ

Анна Куликова, 40

Фото: globallookpress.com

Ане в «Фабрике звезд» поручили быть рокершей. По этой дорожке она пошла и после шоу, пела в поп-рок-дуэте «Куба» (вместе с участницей «ФЗ-5» Александрой Балакиревой). Но потом вышла замуж, родила дочь. Зарабатывает преподаванием английского и испанского.

Фото: СОЦСЕТИ

Михаил Гребенщиков, 46

Фото: СОЦСЕТИ

Умея только декламировать, Михаил исключительно за счет хулиганского обаяния вырвал третье место. Гребенщиков записывал хиты, его звали вести передачи на ТВ. Но потом он начал закладывать за воротник. Михаил с этим справился, Алла Пугачева взяла его креативным продюсером в свою вокальную школу. Кончилось скандалом: Гребенщиков приходил под мухой и хамил родителям учеников.

Фото: globallookpress.com

Изрядно постаревший, но не унывающий Михаил выпускает альбомы и поет нелепые песни на стыке рок-н-ролла, рэпа и шансона с минимум просмотров на YouТube.

Жанна Черухина, 40

Фото: СОЦСЕТИ

Девушка спела разок в паре с Бужиловой, поняла, что попала куда-то не туда, и просто ушла. Есть данные, что она преподает сольфеджио, но это не точно.

Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина Шемякина, 43

Фото: СОЦСЕТИ

Яркая, талантливая Катя шикарно пела собственные песни (вы наверняка помните номер «Лучшие парни моей страны»), после шоу окончила Гнесинку, пела с Тимуром Родригезом, участвовала в «Голосе-3». Но так и не пробилась в первый эшелон. После замужества стала Екатериной Готлиб - под этой фамилией и поет. Растит сына.

Фото: СОЦСЕТИ

Гера Леви, 37

Фото: СОЦСЕТИ

Разнообразия ради продюсеры взяли в шоу вокалиста-пародиста, что смотрелось несколько чужеродно и старомодно. Гера остался пародистом, работает в театре Евгения Петросяна.

Фото: СОЦСЕТИ

Что стало с

… солистками «Фабрики»:

Саша Савельева, 38. Ушла из группы в 2019-м. Замужем за актером Кириллом Сафоновым, родила сына. Поет для себя.

Сати Казанова, 39. Ушла в 2010-м, добилась успеха сольно, но потом открыла для себя индуизм. Завязала с попсой, записывает духовные песнопения. Замужем, детей нет.

Ира Тонева, 45. До сих поет в «Фабрике» (с новыми солистками), развивает свой клубный инди-проект Toneva. Окончила театральные курсы, играет в спектаклях. Замужем, детей нет.

Мария Алалыкина, 39. Приняла ислам, замужем во второй раз, переехала в Дагестан. Преподает языки. Родила несколько детей.

...парнями из «Корней»:

Александр Асташенок, 40. Ушел из группы в 2010-м, отучился на актера, снимается в сериалах. Роли чаще не главные, но их много. Женился на экс-концертном директоре Елене, которая старше его на 18 лет. Есть дочь.

Павел Артемьев, 39. Ушел в 2010-м, стал саунд-продюсером, играет в театре и преподает звукорежиссуру. Выступает с камерным проектом Artemiev. Не женат.

Алексей Кабанов, 39. Остался в «Корнях» (с новыми солистами). Выступлений мало, в основном в ресторанах. Называет себя старпером, признается, что ленится даже песню написать и сутками играет на компьютере. Женат, есть дочь.

Алексей Бердников, 41. Остался в «Корнях». Увлекся общественной деятельностью - баллотировался в Мосгордуму. Женат, четверо детей.