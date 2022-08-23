МИД Казахстана вызвал украинского посла «на ковёр»

Встреча заместителя министра иностранных дел Ермухамбета Конуспаева с послом украины в РК Петром Врублевским. Фото: www.gov.kz

Министерство иностранных дел Республики Казахстан вызвало украинского посла Петра Врублевского для того, чтобы заявить протест по поводу его интервью казахстанскому блогеру, в котором дипломатический представитель Украины говорил о необходимости убивать русских, объясняя это тем, что «чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям».

Человеконенавистническое высказывание украинского дипломата вызвало и жёсткую реакцию Ассамблеи народа Казахстана (АНК) и Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана, призвавшей объявить его персоной нон грата.

«Для нас чужд язык вражды»

В заявлении казахстанского МИДа, опубликованном на сайте ведомства, говорится о том, что подобные заявления неуместны в устах иностранного посла, поскольку могут нанести ущерб дружественным отношениям между государствами. «Казахстан считает неприемлемыми и несовместимыми с деятельностью посла заявления украинского посла о русских гражданах», – считает Министерство иностранных дел республики.

В свою очередь АНК выступила с официальным обращением, в котором говорится:

«Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили.

Дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды. Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа.

Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых её проявлениях. Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей».

Ассамблея народов Казахстана (первоначальное название) была создана в 1995 году, в 2007 году орган был переименован в Ассамблею народа Казахстана, а в 2008 году был принят закон, делающий АНК полноправным субъектом политической системы, наделённым правом делегировать своих представителей в Парламент РК. Состав АНК и ассамблей регионов формируется из представителей этнических, культурных и социальных объединений. В ассамблею также входят лидеры общественного мнения и представители государственных органов всех уровней, пользующиеся уважением сограждан. Малые ассамблеи являются консультативными органами при главах городов и регионов.

Выступая прошлой осенью на заседании АНК, президент республики Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанских силовиков проявлять «нулевую терпимость» к национализму. «Все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жёстко пресекаться в соответствии с законом», – заявил Токаев.

Мы требуем депортации данного «дипломата»

Людоедское высказывание украинского посла обсуждают казахстанские политологи и блогеры.

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев отметил принципиальность Ассамблеи народа Казахстана: «Именно так, своевременно, чётко и уверенно АНК должна обозначать свою позицию! Это посыл не только Врублевскому. И нашим гражданам надо помнить как о правовой, так и о моральной ответственности перед обществом за подобного рода провокационные проявления».

А блогер Антон Бударов (Буданбай) опубликовал петицию с требованием высылки из Казахстана украинского посла. «Мы нижеподписавшиеся искренне сочувствуем беде Украины и особенно обычным украинцам, но не намерены терпеть разжигание межнациональной розни на своей Родине! Посол Украины, который находится в Казахстане, призвал убивать этническую группу по национальному признаку. … Я считаю, такие высказывания ничего общего с дипломатией не имеют, более того, попадают под 174 УК РК (разжигание ненависти), но т.к. Пётр Врублевский имеет дипломатический статус, мы требуем депортации данного «дипломата» из Республики Казахстан, т.к. его заявления не соответствуют нейтральному статусу Казахстана», – говорится в петиции, под которой уже поставили подписи более 8 тысяч человек.