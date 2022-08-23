Искусство с «Табуретки»: как в Мончегорске пишут стихи, снимают кино и шутят

Сергей Селин. Фото пресс-служба фестиваля.

20 августа тысячи горожан побывали на семейном фестивале «Табуретка», чтобы попробовать себя в качестве художника, поэта, стендап-комика, актёра, ремесленника или просто насладиться атмосферой творчества и веселья. Необычное название марафону досталось от арт-объекта в парке им. Сергея Бровцева: огромную табуретку фонд «Живая классика» установил в парке в 2015 году, как «дань» первой сцене любого человека. С тех пор Мончегорск ежегодно принимает большой праздник творчества – при поддержке компании «Норникель» и администрации Мончегорска.

Фото: пресс-служба фестиваля.

В этом году жители смогли не только выступить сами или посмотреть выступления земляков и гостей, но и унести частичку фестиваля с собой, расписав на свой вкус акриловыми красками настоящую табуретку во время мастер-класса «Искусство на табуретке».

«Этот фестиваль поразил меня размахом и масштабом, столько возможностей проявить себя творчески. Идея с росписью табуреток – просто гениальная. Мечтаю, чтобы в следующем году открыли столярную мастерскую, чтобы горожане смогли смастерить свою табуретку», – рассказала автор идеи арт-объекта «Поэтическая Табуретка» Оксана Китаева.

Фестиваль закружил гостей в вихре творческих направлений: «Поэзией 4D» удивлял Александр Снегирев, театральные костюмы художника-модельера Елены Басовой, представленные во время зрелищного перформанса, влюбили в себя всех зрителей. Детей заворожило лесное приключение, в которое их позвали Робин Гуд и Леший – равнодушным не остался никто. Участники фестиваля рисовали комиксы, плели обереги и браслеты Шамбала, наблюдали за представлением уличного клоун-театра «Высокие братья» и спектаклем Упсала-цирка. Всего – более 30 различных зон, связанных с литературой, живописью, театром и цирком, медиаискусством, перфомансами.

Фото: пресс-служба фестиваля.

«Изначально это был поэтический фестиваль, когда раз в год приезжали в Мончегорск люди из разных городов и стран и читали здесь стихи, в том числе собственного сочинения. В этом году нам захотелось сделать настоящий фестиваль искусств, где участники смогут не только познакомиться с самыми разными видами творчества, но и обучиться ему. Получилась такая мотивационная история, ведь искусство – вдохновляет и каждый может найти в нём что-то своё», – отметила президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Важную роль в фестивале сыграли коренные жители севера – саамы. На «Табуретке» можно было научиться народным танцам по саамские песни, научиться играть в традиционные игры и порадовать себя сувениром на выставке-ярмарке народных промыслов, а также сыграть в саамский футбол.

Фото: пресс-служба фестиваля.

«Фестиваль «Табуретка» – это настоящий праздник, столько гостей приехало в Мончегорск! Для города – это настоящий подарок к 85-летнему юбилею. Радуюсь, что столько творческих жителей у нас, которым интересна литература, театральное искусство и живопись», – поделился Виктор Садчиков, глава администрации Мончегорска.

Подготовка жителей к творческому марафону началась задолго до самого фестиваля. За три недели в городе запустилась Кинолаборатория, присоединиться к которой могли все желающие. Задачей проекта стало производство короткометражного игрового фильма. Более 20 человек под руководством продюсера и сценариста Марины Смирновой, сценариста Андрея Кожевникова и режиссера, оператора Анатолия Милосердова ежедневно трудились над 15-минутным фильмом «Дух сейда» – о подростках, решивших искать призраков у саамского священного объекта. На фестивале состоялась самая настоящая премьера короткометражки – актёры и съемочная группа приехали на лимузине и прошли по красной дорожке под аплодисменты более 500 зрителей. А во время фестиваля в шатре Кинолаборатории были воссозданы сцены из фильма, и все желающие могли «сыграть» с одной из героинь и предложить свой вариант концовки.

А за неделю до фестиваля в Мончегорске прошла Школа стендапа. Известные комики из Москвы – Амбарцум Симонянц и Виталий Шанников – помогли местным жителям раскрыть себя в юморе, а 8 самых талантливых и упорных из них дошли до стендап-концерта на фестивале и смогли со сцены рассказать о себе, своих профессиях и городе. Зрители с удовольствием приняли шутки выпускников, а завершила стендап-концерт актриса, сценарист, звезда сериала «Я не шучу» и участница «Женского стендапа» Елена Новикова.

«Меня потрясла здесь природа, как будто другая планета, все эти фантастические грибы и белки, и очень суровые северные люди, которые на самом деле оказались очень добрыми и радушными. Всё это нашло отражение в шутках, которые готовили участники школы», – рассказал стендап-комик Амбарцум Симонянц.

Фото: пресс-служба фестиваля.

Кроме всего прочего, гости фестиваля смогли побывать в… космосе. Не реальном, но виртуальном – надев VR-очки, любой желающий мог стать астронавтом-исследователем и посетить международную космическую станцию, поуправлять космическими аппаратами и ощутить на себе влияние гравитации разных планет.

Завершился фестиваль творческим вечером почётного гостя фестиваля, известного российского актёра Сергея Селина, который полюбился многим зрителям в роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улица разбитых фонарей». После концерта артист с удовольствием пообщался со зрителями и провёл автограф-сессию.

«Я ходил по улицам города, сфотографировался, наверное, раз двести, и все люди без исключения желают здоровья. Поэтому и я всем жителям Мончегорска желаю здоровья, удачи и хороших друзей!», – подчеркнул Сергей Селин.

Сотни фотографий и сувениров останутся у гостей «Табуретки» навсегда и будут напоминать, что место на сцене найдется для каждого – достаточно только открыть своё сердце и улыбнуться.