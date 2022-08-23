Полярные сияния и самый продолжительный ураган в Солнечной системе: NASA показало новые фото Юпитера

Новые снимки понравились астрономам

Американское космическое агентство подготовило и опубликовало высококачественные снимки Юпитера – самой крупной планеты Солнечной системы. Её сфотографировал 27 июля 2022 года космический телескоп имени Джеймса Уэбба (NASA’s James Webb Space Telescope).

- Честно признаться, мы не ожидали, что снимки получатся такими хорошими, - говорит Имке да Патер (Imke de Pater) – астроном и профессор из Университета Калифорнии (University of California, Berkeley). – Они позволяют разглядеть детали, которые раньше были неразличимыми. Видны кольца, небольшие спутники и даже галактики на заднем плане.

Отчетливо заметны полярные сияния у полюсов и кольца вроде тех, которые окружают Сатурн, хотя и не такие плотные и широкие.

На самой крупной планете Солнечной системы полыхают самые крупные полярные сияния – сверху и снизу

Так называемое Большое Красное Пятно, крупнейший и самый продолжительный ураган в Солнечной системе, в воронке которого могла бы легко «утонуть» Земля, предстало на снимке телескопа в белом цвете. Это из-за того, что оно интенсивно отражало свет. Белыми овальными пятнами меньшего размера выглядят другие штормовые образования в атмосфере планеты-гиганта. Ученые намерены изучить химические и температурные процессы, которые их поддерживают.

В кадр попали и два небольших спутника Юпитера — Амальтея и Адрастея. Кроме того, на фотографии видны фоновые галактики.

Видны кольца и два спутника Юпитера

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Далеко сижу - далеко гляжу

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST) или Джеймс Уэбб или просто Уэбб стоимость 10 миллиардов долларов «фотографирует», расположившись на своем вечном рабочем месте – в точке Лагранжа L2, расположенной в нескольких миллионах километрах от нашей планеты.

Подробнее о том, на что способна гигантская космическая обсерватория и какие именно тайны Вселенной астрономы рассчитывают раскрыть с ее помощью, читайте в нашем материале.

Согласно современным – по большей части умозрительным представлениям, Юпитер устроен примерно так: сначала идет слой смеси водорода, гелия и примесей аммиака толщиной около 20 тысяч километров – в той атмосфере и бушуют ураганы. Далее вроде бы находится слой жидкого водорода, потом – твердого. Не исключено, что в самом центре имеется каменное ядро.