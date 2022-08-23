«Яндекс» купил Delivery Club и передал свой сервис новостей и «Дзен» холдингу VK: Все, что нужно знать о сделке

Сервис доставки для «Яндекса» бизнес знакомый: «Яндекс.Еда» работает уже несколько лет. Приложение и сайт Delivery Club будут работать в прежнем режиме Фото: ТАСС

«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник», - писал в одной из своих басен Иван Андреевич Крылов. И с точки зрения современного бизнеса он ошибался. Если бы крыловский сапожник взял кредит и открыл при своей мастерской еще и пекарню, то при грамотном менеджменте наверняка смог бы повысить доходность своего предприятия и обезопасить себя на случай турбулентности на рынке услуг по ремонту обуви. Примерно так и ведут сейчас себя многие бизнес-гиганты. Вот почему сервис «Яндекс» - это не только поисковая строка в интернете, но и доставка еды, и даже такси.

Но вскоре «Яндекс» откажется от своего новостного агрегатора. Каждый месяц на yandex.ru заходят около 70 млн человек – и многие из них делают это не только для того, чтобы найти какую-то информацию, но чтобы увидеть на главной странице самые важные новости дня в стране, мире и в своем регионе. Такую возможность «Яндекс» много лет предоставлял пользователям, собирая (агрегируя) в одном месте новости из разных СМИ.

Еще один набиравший популярность сервис «Яндекса» - блогерская платформа «Дзен». И его мы скоро тоже на «Яндексе» не увидим. Что теперь будет с сервисами, к которым мы успели привыкнуть, и как это скажется на обычных пользователях, – разбиралась «КП».

Что произошло

- Обязывающее соглашение, в рамках которого «Яндекс» покупает сервис Delivery Club, а VK — сервисы «Дзен» и «Новости», компании подписали 22 августа, - сообщила пресс-служба «Яндекса». - Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.

Эту информацию подтверждает и холдинг VK, который заявил, что выходит из совместного со «Сбером» предприятия и получает 100% сервиса Delivery Club, который обменяет на яндексовские сервисы «Новости» и «Дзен».

До октября прошлого года VK назывался Mail.ru Group. Основан холдинг был в 1998 году. Именно этой компании принадлежит почтовый сервис mail.ru. Нынешнее название VK, конечно, не случайно. Российская соцсеть №1 «ВКонтакте» (vk.com) – это теперь тоже VK. IT-гигант VK, как и «Яндекс», не складывал яйца в одну корзину. Ему принадлежат «Одноклассники», сервис объявлений Юла», образовательные платформы Skillbox и «Учи.ру»... А в 2019 году компания создала совместное со «Сбербанком» предприятие «О2О Холдинг», которое владеет крупными долями в сервисах доставки Delivery Club и «Самокате», в службах такси и каршеринга «Ситимобил» и «Ситидрайв» и других.

Как теперь будет выглядеть «Яндекс»

После отказа от новостного агрегатора «Яндекс» будет развивать в качестве своей новой главной страницы ya.ru. Эта страница существует и сегодня, она была облегченной версией основного портала, то теперь становится основной. Ya.ru – это теперь и точка входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID.

Кроме того, поисковик намерен выпустить новое приложение «Яндекс» для Android с голосовым помощником «Алиса». Называться оно будет "Яндекс Старт", а устроено как браузер с возможностью выбрать стартовую страницу. Из мобильного приложения «Яндекса» для iOS «Дзен» и «Новости» должны убрать.

Главная страница yandex.ru пока никуда не исчезнет, но она будет переадресовывать посетителей на блогерскую платформу «Дзен» - dzen.ru.

Куда денутся «Яндекс-новости» и «Дзен»

Если с «Дзеном» все более-менее понятно – он будет размещен на отдельном домене dzen.ru, то ясности с новостями пока нет. Эксперты считают, что ценность новостного агрегатора состояла как раз в том, что он был представлен на главной странице популярного поисковика. Это и давало «Новостям» основной трафик. Смогут ли они существовать и привлекать аудиторию вне «Яндекса» - большой вопрос.

Впрочем, похожие оценки звучат и по трафику «Дзена» - основной поток посетителей идет с главной страницы «Яндекса». Сможет ли платформа удержать аудиторию без «Яндекса» и получить сопоставимый прямой трафик, сказать пока трудно.

Зачем все это нужно

Дать оценку сделке с коммерческой точки зрения не так просто - сами компании ее условия не называют. Но в «Яндексе» видят большой потенциал рынка доставки.

- По нашей оценке, в 2021 году объем рынка доставки готовой еды и продуктов превысил 650 миллиардов рублей, - сообщают в компании. - Мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок продолжит расти как минимум на 20% в год, а доставка станет для миллионов людей повседневной услугой.

Впрочем, коммерческая составляющая в этой сделке, возможно, не главное. По некоторым данным, от сервиса новостей «Яндекс» пытается избавиться уже давно. В нынешней ситуации новости – это не просто сервис, а важный информационно-политический ресурс, управлять которым непросто. Крупным российским агрегаторам нужно, например, проверять достоверность публикуемой информации. Несколько лет назад СМИ сообщали, что «Яндекс» всерьез рассматривает вариант закрытия новостного сервиса. Так что обмен активами с VK – не такой плохой сценарий.

Что будет с Delivery Club

Сервис доставки для «Яндекса» бизнес знакомый: «Яндекс.Еда» работает уже несколько лет. Приложение и сайт Delivery Club будут работать в прежнем режиме. В «Яндексе» считают, что потенциал этого бизнес-направления в результате объединения должен стать значительно выше.

- Плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше, - сообщают в «Яндексе». - Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится.

Но вот конкуренции станет меньше – два крупнейших в стране сервиса доставки еды попадут в одни руки. Как это отраззится на ценах – поживем, увидим.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Обе компании займутся тем, что лучше умеют»

Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета:

- Сервис «Новости» давно тяготил «Яндекс», сейчас это довольно токсичный актив для коммерческой компании. А «Дзен», похоже, не оправдал надежд на тот уровень монетизации, который от него ждали. И «Яндекс» принял решение выйти из этих сложных для себя контентных проектов. VK, напротив, знают, как с этим работать, у них хорошие связи с создателями контента, они знают, как развивать это направление. И наоборот, у них как раз трудности с непрофильным для их основной деятельности направлением – доставкой еды. А технологии «Яндекса» для этого приспособлены лучше. Так что обе компании будут развивать то, что им ближе.