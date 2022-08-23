Певица Слава после липосакции: «Результатом довольна, отеки уже уходят. Только ягодицы не трогала – они у меня ого-го!»

Слава решилась на операцию, чтобы обновиться к осеннему туру. Фото — пресс-служба певицы Славы

Этой осенью у певицы Славы большой гастрольный тур по стране. Зрители увидят обновленную Славу – с фигурой как 15 лет назад. Так как две недели назад артистка сделала операцию. Липосакцию звезде провел известный пластический хирург Тимур Хайдаров – очередь к нему на год вперед, у доктора оперировались многие артисты: например, Любовь Успенская. Казалось бы – зачем красивой женщине липосакция? Оказалось, что Слава долго морально готовилась к процедуре и волновалась.

Певица Слава рассказала KP.RU о том, зачем сделала липосакцию и как проходит восстановление.

- Как решились?

- Мысли на эту тему подкрадывались ко мне давно. Но решилась действовать недавно. Честно: вплоть до дня операции и даже сразу после нее был безумный страх и сомнения - стоит ли?! В результате решилась, спросив совета абсолютно всех из моего окружения, а также настроившись на верный настрой самостоятельно.

- Что конкретно сделали?

- Сделала небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, еще и грудь подтянула - все разом.

- Любовь Успенская нам рассказывала, как заодно сделала ягодицы у этого хирурга. Вы эту зону не трогали?

- Попу трогать не стала, потому что она у меня и так то, что надо! Даст фору ягодицам молодым! Причем в соцсетях мне порой приписывают операционные вмешательства в этой части тела. Ну что я могу сказать этим блогерам? Редиски, завидуйте! Это моя генетика - ого-го.

Слава в специальных бинтах после липосакции рук, ног, живота, подбородка, спины и подтяжки груди. Фото — пресс-служба певицы

- Всегда считала вас высокой и стройной. Зачем вам липосакция?

- Знаете, последние годы оказались нелегкими в моей жизни: произошло много разочарований в людях, отсюда их прямое влияние на мое эмоциональное состояние. Из-за чего была нескончаемые депрессия и стресс. Этот поток негативных мыслей сопровождался обжорством, алкоголем, ненормированным плотным рабочим графиком с частыми перелетами. Итог не заставил себя ждать: я поняла, что не довольна тем, как выглядит мое тело. Спасали только концерты: в ответ на мои выступления любимый зритель отдавала мне улыбки, энергетику и очень нужные эмоции. Знаю: пару месяцев на диете, и регулярные тренировки в тренажерном зале – возможно дали бы нужный результат. Однако в таком жестком графике я могла продержаться неделю, а потом опять срывалась. Сложно следовать режиму, когда ты гастролирующий артист, который не часто бывает дома. Не все понимают какой энергозатратный труд стоит за нашей работой. Часто организм требует восстановления. Сложно после перелета из одного города в другой перед концертом или после – идти в зал тренироваться или отказаться от еды. Мой организм вообще так перестроился, что, даже ограничивая себя, я не могла скинуть лишние килограммы. Поэтому и решилась на хирургическое вмешательство!

- Как себя чувствуете?

- Прошло пару недель с момента новой меня! Остаются небольшие отеки, но я довольна результатом – уже вижу, что чуть позже после реабилитационного периода все будет огонь! Тем, кто решит осудить: отвечу - ничего нет лучше, чем видеть себя такой, какой ты хочешь! Я мечтаю выступать в нарядах таких моделей, как раньше! Мы с доктором решили – делаем меня как в клипе «Попутчица», который вышел 18 лет назад.

А вот ягодицы у певица — свои: клянется, что не делала, хотя об этом постоянно пишут. Фото — пресс-служба певицы

- Большинство ваших коллег в отпуске публикуют в соцсетях архивные фото, имитируя свое пребывание в разных местах. А сами за это время делают пластику и восстанавливаются. А потом в интервью рассказывают: вот мол похудела на интервальном питании, помолодела из-за фейслифтинга. Как вы решились рассказать?

- Зачем врать? Если вы заметили, то я всегда стараюсь сказать так, как есть на самом деле. Вы правы: почти все наши звезды делали пластику - за исключением единиц. Потом рассказывают, что это результат ЗОЖ. Это не честно! Я самая правдивая! (Смеется).

- В прошлом году вы нам рассказали, как дважды болели коронавирусом, жаловались на усталость, проблемы с памятью после этого. Как вам удалось восстановиться и удалось ли полностью?

- После коронавируса память полностью так и не удалось восстановить. До этого был еще ряд операций с наркозом, который тоже дает о себе знать - поэтому работаем с этой темой. Но я думаю, что все наладится: верим только в лучшее. А главное, что мне дает силы, уверенность – много трудится. Вот и сегодня вечером у меня концерт.

P.S. Певица уже вернулась на сцену. А нам удалось узнать, что ее операция длилась пять часов – так как за один наркоз удалось сделать все зоны сразу. Стоимость – 3 миллиона рублей.