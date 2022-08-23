Яндекс Еда и Delivery Club объединяют бизнес. Что это значит для курьеров и клиентов

Фото: TASS

Яндекс получает Delivery Club в рамках сделки с VK - об этом компания сообщила 23 августа. Руководитель Яндекс Еды Роман Маресов в своем блоге подробно рассказал, как теперь сервисы будут работать для клиентов и курьеров.

Клиенты продолжат делать заказы в привычном для них приложении, а заказы будут назначаться на ближайшего курьера - в желтом или зеленом.

В рамках объединения курьеры сервисов перейдут на единую систему Яндекс Про, которая будет распределять между ними заказы из Еды и Delivery Club. Таким образом станет больше заказов в рамках одного района, улицы, двора и даже подъезда, и сами курьеры будут меньше времени тратить на дорогу. К примеру, если соседи по дому одновременно закажут еду в разных сервисах, оба заказа сможет привезти один курьер.

- Для курьеров сократится время ожидания заказов - за ними не нужно будет ехать через несколько кварталов в соседний район города. Это значит, что курьеры смогут выполнять больше доставок за меньшее время, следовательно, их заработок может вырасти. Клиенты же будут получать заказы быстрее, при этом выбор ресторанов расширится, - пояснили в Яндексе.

Курьеры-партнеры Delivery Club и Еды смогут пользоваться бонусами и преимуществами обоих сервисов. К примеру, все доставщики получат скидки на покупку еды. Они смогут пользоваться медицинской страховкой, аналогом больничного, юридической помощью. Также курьеры смогут участвовать в различных обучающих проектах сервисов, в том числе обучиться новым профессиям.

В компании отметили, что переход курьеров DC на единую платформу будет «максимально плавным и бесшовным». Закрытие сделки должно произойти до конца 2022 года.

СПРАВКА «КП»

Яндекс оформил соглашение с VK, в рамках которого сервисы Дзен и Новости, а также права на технологии и товарные знаки получит VK. В это же время сервис доставки еды Delivery Club переходит к Яндексу. Сделку планируют завершить до конца года. Сроки зависят от того, как быстро будет пройдено согласование с Федеральной антимонопольной службой.

Напомним, после завершения сделки главная страница Яндекса изменится на ya.ru