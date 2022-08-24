Увезли на «скорой»

Еще до поступления человека в отделение у врачей появятся данные о его состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столица готовится к переходу на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи, который, как ожидается, заработает на базе скоропомощных стационарных комплексов. Новые корпуса сейчас достраиваются и вводятся в эксплуатацию в столице на базе крупнейших городских больниц. Картина будет, как в кино про «скорую помощь», только лучше. Экстренная и неотложная помощь будет оказываться по единым четким алгоритмам. Также врачи скоропомощных стационарных комплексов будут использовать цифровые сервисы московского здравоохранения. Соответственно, еще до поступления человека в отделение у врачей появятся данные о его состоянии, и мониторинг будет доступен доктору онлайн круглосуточно. Потоки пациентов в корпусах сразу будут делиться на несколько категорий - «красная» (когда нельзя ждать ни минуты), «желтая» (требуется срочная помощь) и «зеленая» (угрозы жизни для пациента нет). Особое внимание врачи окажут обезболиванию на всех этапах его нахождения в скоропомощном комплексе. Будут доступны кожная и местная анестезии, обезболивающие в виде спрея для носа и инъекций.

Еще из нововведений – комплексы экстренной помощи переориентируются на работу по принципу «врач — к пациенту», то есть больным не надо будет перебираться от кабинета к кабинету и стоять под дверью, теперь специалисты приходят к ним и проводят все необходимые обследования. Кроме того, врачи смогут сосредоточиться только на медицинских задачах, а все немедицинские функции на себя возьмут сотрудники социальной защиты - социальные координаторы. Они помогут пациентам и их родственникам морально справиться со сложившейся ситуацией, сориентироваться в больнице, связаться с близкими. Родным и близким пациентов тоже станет полегче, для них подготовлены комфортные зоны ожидания.

- Единые медицинские алгоритмы для оказания экстренной и неотложной помощи и единый стандарт оснащения оборудованием мы разрабатываем с коллегами из московских стационаров, - рассказал kp.ru врач анестезиолог-реаниматолог Осман Османов, заместитель главного врача Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова. – Это работа в команде – мультидисциплинарный подход, когда одновременно с пациентом работают специалисты разных профилей. Это современные цифровые технологии, а также программа «триаж» - цифровая оценка состояния пациентов при госпитализации и определение приоритетности оказания ему экстренной помощи. Сюда включены и цифровые помощники для поддержки принятия врачебных решений, и телемедицинские технологии, которые в последнее время широко применяются в московском здравоохранении.

В некоторых московских больницах уже опробовали принцип «врач – к пациенту», когда необходимая диагностика, все осмотры узких специалистов проходят у постели больного.

- Когда мы разбирали маршрутизацию пациента в приемном отделении, оказалось, что большая часть времени как раз тратится на перемещение пациента от кабинета к кабинету, от специалиста к специалисту. Принцип «врач – к пациенту» сокращает время пребывания больного в приемном отделении, и соответственно быстрее ставится диагноз, и скорее начинается лечение, - говорит Осман Османов.

Кроме того, новые скоропомощные стационарные комплексы были грамотно спроектированы с точки зрения логистики: продуманы все маршруты передвижения пациентов и медицинского персонала, подчеркивает эксперт. Будет работать удобная и понятная система навигации, чтобы бригады скорой помощи свободно ориентировались. Машина «скорой» сразу заезжает в отапливаемый тамбур – все просто и понятно.

КАК НОВЫЙ СТАНДАРТ ПОМОЖЕТ ПАЦИЕНТАМ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ ФИЛАТОВА?

- Во-первых, мы сможем больше принимать экстренных пациентов в сутки. Планируется до 300 человек с различной экстренной патологией. Таким образом, пропускная способность «пятнашки» значительно возрастет, - говорит Осман Османов, заместитель главного врача Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова. - Во-вторых, благодаря суперсовременному оборудованию возрастет доступность высокотехнологичных операций, в том числе малотравматичных, а значит, качество их жизни после лечения. В скоропомощном стационарном комплексе будут уникальные гибридные операционные, не имеющие аналогов в России, для выполнения сложнейших хирургических, нейрохирургических, сосудистых, травматологических и кардиохирургических вмешательств. В-третьих, откроются новые структурные подразделения. К примеру, появится шоковая реанимация, куда будут поступать все пациенты в крайне тяжелом состоянии с сосудистыми катастрофами, сложными травмами и многое другое. Такое решение позволяет не потерять ни минуты драгоценного времени.

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Где заработает новый стандарт экстренной помощи?

Скоропомощные стационарные комплексы заработают уже в следующем году: НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (январь 2023 года), Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева (январь 2023 года), на базах Городской клинической больницы имени С.П. Боткина (первое полугодие 2023 года) Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова (первое полугодие 2023 года), и Городской клинической больницы имени В.М. Буянова (второе полугодие 2023 года.). Еще один скоропомощной стационарный комплекс будет организован на базе капитально ремонтируемого корпуса Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова (второе полугодие 2023 года).