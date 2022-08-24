Покупки для школы – с рассрочкой на 24 месяца

Фото: Артем КИЛЬКИН

Недавно Росстат подсчитал, сколько стоит собрать в школу первоклассника. Суммы оказались приличными – от 22 до 26 тысяч рублей в зависимости от пола ребенка. Для многих россиян выложить подобную сумму сразу не представляется возможным. Но теперь это можно сделать в рассрочку. И при этом не переплатить ни рубля.

Перед началом учебного года в Совкомбанке стартовала акция «Школьная Халва». Она дает увеличенный срок рассрочки по «Халве» на покупки для школы. Акция продлится по 4 сентября.

- В этот период участники акции смогут подготовиться к новому учебному году, покупая у партнеров «Халвы» в рассрочку на 24 месяца. Акция действует на покупки у всех партнеров без исключения. Для удобства участников акции создана специальная подборка партнерских предложений, которые позволят с максимальной выгодой подготовиться к учебному году, - говорится в официальном сообщении банка.

Чтобы принять участие, держателю карты необходимо активировать акцию «Школьная Халва» в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» в разделе «Халва рекомендует». Зарегистрированным участникам бесплатно на 30 дней подключается банковская подписка «Халва. Десятка» (для тех, кто ранее подключал подписку). Она дает возможность совершать любые покупки у всех партнеров «Халвы» в рассрочку на 10 месяцев. В рамках акции период рассрочки дополнительно увеличивается до 24 месяцев на товары и услуги у партнеров.

СПРАВКА «КП»

В партнерскую сеть «Халвы» входят более 250 000 магазинов федеральных и региональных брендов, количество партнеров постоянно увеличивается. Полный список компаний опубликован на сайте halvacard.ru.