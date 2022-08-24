Выйти из сигаретного рабства: психолог объяснила, почему бросать курить легче вместе

В 2021 году больше 6,5% курильщиков отказались от зависимости Фото: Shutterstock

Российское антитабачное законодательство – одно из самых строгих в мире. В 2013 году в стране был принят федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который ввел полный запрет курения во всех закрытых общественных местах, запрет на рекламу табачной продукции, ограничение в продаже и, наверное, одну из самых наглядных мер – предупредительные страшилки для курильщиков на пачках, наглядно демонстрирующие разрушительное действие курения табака на организм.

30 октября 2020 года в силу вступили поправки к этому закону, которые приравняли электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачным изделиям. Поэтому их теперь также нельзя курить в общественных местах.

В 2009-м году в рамках Национального проекта «Демография» заработал портал takzdorovo.ru, на котором можно узнать все о здоровом образе жизни. При Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактическом медицины работает Национальная школа отказа от курения.

В 2021 году больше 6,5% курильщиков отказались от зависимости. Всего потребление табака в стране снизилось с 39,5% в 2009 году до 20,3% в 2021 году. В 2021-м году российский Минздрав даже получил медаль Всемирной организации здравоохранения с формулировкой «За значительные усилия для ужесточения национального антитабачного законодательства».

- С 2009 года по настоящее время распространенность курения сократилась на 46%, - говорит директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина. – Каждый, кто хочет отказаться от зависимости, может обратиться в центры здоровья и кабинеты медицинской помощи по отказу от курения и получить необходимую помощь специалистов.

Тем не менее, хотя многие шаги сделаны как в сторону ограничений, так в направлении поддержки тех, кто хочет бросить курить, до сих пор в мире нет ни одной страны, где бы люди отказались от табачной зависимости полностью.

БРОСАТЬ КУРИТЬ ЛЕГЧЕ ВМЕСТЕ

Бросать курить в одиночку сложно. Тут не обойтись без поддержки специалистов и собратьев по намерению. Вероника Климович, медицинский психолог Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» - ведущий специалист Национальной школы отказа от курения работает с зависимостями уже 28 лет. Присоединиться к открытым занятиям и послушать записи лекций можно на сайте.

На своих занятиях психолог говорит, в частности, и о том, почему победить вредную привычку бывает непросто. Ключ к тому, чтобы бросить курить, это ответить себе на два главных вопроса: «Почему я курю?» и «Почему я хочу бросить курить?».

- Чаще всего, люди курят не задумываясь, - говорит Вероника Климович. – Другие же могут сказать, что курят за компанию, и это очень распространенная мотивация, почему человек курит. Кто-то говорит, что сигарета помогает сосредоточиться, не нервничать, курение дает успокоение и расслабление. На вопрос «Почему хочу бросить курить?» пациенты часто говорят о том, что у них все меньше возможности покурить, ограничения на работе, в ресторанах, курение не нравится жене. Однако эти внешние мотивы действуют очень ограниченно, если человек сам не осознает необходимости отказа от курения.

На стадии, когда курение переходит из психологической зависимости в химическую, человеку уже, как правило, ничего не нравится в курении, но не курить он не может. Становится рабом сигареты и приносит ей в жертву годы своей активной и счастливой жизни.

Избавиться от рабства сигареты помогает не только работа с психологом на осознавание своих истинных потребностей и тренировку навыков здоровой жизни, но и поддержка сообщества. Быть на связи и получать полезные рекомендации можно в телеграм-канале «Давай Бросать» или в одноименном сообществе во ВКонтакте.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ БЕЗОПАСНЕЕ ОБЫЧНЫХ?

Основной аргумент производителей электронных сигарет в пользу их безопасности – парение табака менее вредно, чем классическое курение. Якобы при парении не выделяются тысячи канцерогенов и химикатов, которые напрямую отправляются в глотку и легкие курильщика. Однако, это миф. Эксперты Минздрава и Национального проекта «Демография» уверены, что в составе жидкостей для вейпа содержится не только никотин, но и многочисленные токсичные вещества, которые причиняют вред здоровью, к тому же никотиновая зависимость с переходом на электронную сигарету не исчезает.

- Аэрозоли кроме никотина содержат токсичные вещества, формальдегид, тяжелые металлы. Уровни содержания некоторых металлов, таких как никель и хром, в паре электронной сигареты выше, чем в табачном дыме, - предупреждает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

В США даже окрестили новую болезнь, которая зародилась в среде подростков и молодежь, особенно пристрастившихся к вейпам. Заболевание называется EVALI. Среди симптомов - повышение температуры, озноб и резкая потеря в весе (85 % заболевших), одышка, боли в груди, кашель (95%), проявление болезни желудочно – кишечного тракта (77%), тахикардия (55%). Заболевшие часто попадают в реанимацию и нуждаются в искусственной вентиляции легких, а средний возраст пострадавших от вейпов около 20 лет.

Есть и другая скрытая опасность вейпов. Медики связывают отдельные вспышки туберкулеза и заражения коронавирусом среди молодежи с модой на курение кальянов и вейпов. Вейпы стоят дорого, поэтому подростки часто передают их друг другу, как результат – вспышки распространения инфекций.

КАК ЧЕЛОВЕК РАСЦВЕТАЕТ ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

- Улучшение в состоянии организма наступает уже через 20 минут после отказа от курения. Начинается переработка и выведение никотина. Уже через час его доза в крови снижается вполовину.

- Через 10 часов. Кровь очищается от никотина, возрастает уровень насыщенности ее кислородом.

- Через 13 часов. Полностью нормализуется артериальное давление, расслабляются стенки сосудов.

- Через день. В норму приходит скорость и сила сокращений сердца.

- Через неделю. Заметно улучшается состояние кожи лица, ее цвет. Тело снова начинает приятно пахнуть.

ВАЖНО!

Курение – основной фактор риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии, - основных причин смертности в мире. К тому же мета-анализ последних научных исследований показывает, что курение увеличивает риск смерти от COVID-19 в два раза.