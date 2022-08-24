Анекдоты: Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода... Но она не уходила

- Как перестать есть на ночь?
- Могу рассказать.
- Рассказать и я могу, а как перестать?
Психологи стремятся раздвинуть стены сознания. Это к вопросу об этимологии выражения «крышу снесло».
Муж:
- Что-то твоя новая шляпка мне совсем не нравится…
Жена:
- Ну не могу же я надеть на голову бутылку водки!
- Вчера помог запнувшейся бабушке встать, а теперь еще и сегодня. Когда я загадывал поднять бабок в новом году, я имел в виду немного другое…
Цыгане украли коня у кентавра.
- Скажите, какой процент отечественного производства в вашем новом автомобиле?
- Где-то 66%.
- Здорово! А какие конкретно узлы и детали?
- Наценка.
Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день.
Отними у человека рыбу, и он отлупит тебя удочкой.
Если Маша попробовала три медвежьих кровати, это значит, что медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок - это единственное, что держит их вместе.
- Поколение джентльменов вымерло. Девушки, когда вам последний раз мужчина открывал дверь машины, чтобы вы сели?
- Вчера!
- Валя, тебя принимали менты, это не считается…
Окей, система распознавания лиц, посмотрим, как ты справишься
11 января.
- На моей работе нет места страху. Если проявишь страх - все, ты мертв!
- А кем вы работаете?
- Воспитательницей в детском саду.
О том, почему некоторые россияне хотят поменять работу
Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода... Но она не уходила.