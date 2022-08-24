Анекдоты: Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода... Но она не уходила

- Как перестать есть на ночь?

- Могу рассказать.

- Рассказать и я могу, а как перестать?

* * *

Психологи стремятся раздвинуть стены сознания. Это к вопросу об этимологии выражения «крышу снесло».

* * *

Муж:

- Что-то твоя новая шляпка мне совсем не нравится…

Жена:

- Ну не могу же я надеть на голову бутылку водки!

* * *

- Вчера помог запнувшейся бабушке встать, а теперь еще и сегодня. Когда я загадывал поднять бабок в новом году, я имел в виду немного другое…

* * *

Цыгане украли коня у кентавра.

* * *

- Скажите, какой процент отечественного производства в вашем новом автомобиле?

- Где-то 66%.

- Здорово! А какие конкретно узлы и детали?

- Наценка.

* * *

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день.

Отними у человека рыбу, и он отлупит тебя удочкой.

* * *

Если Маша попробовала три медвежьих кровати, это значит, что медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок - это единственное, что держит их вместе.

* * *

- Поколение джентльменов вымерло. Девушки, когда вам последний раз мужчина открывал дверь машины, чтобы вы сели?

- Вчера!

- Валя, тебя принимали менты, это не считается…

* * *

Окей, система распознавания лиц, посмотрим, как ты справишься

11 января.

* * *

- На моей работе нет места страху. Если проявишь страх - все, ты мертв!

- А кем вы работаете?

- Воспитательницей в детском саду.

О том, почему некоторые россияне хотят поменять работу

* * *

Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода... Но она не уходила.