Вопрос дня:А у вас какие пророчества сбывались? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Бедрос КИРКОРОВ, отец Филиппа Киркорова:

- Все, что напророчила мне Ванга, все сбылось! Она самая правдивая предсказательница, предсказала развал СССР еще задолго до того, как это случилось.

Диана ГУРЦКАЯ, певица:

- За три года до свадьбы мне напророчили будущего мужа. Высокого блондина, которого в тот момент даже не было на горизонте.

Матвей ШПАРО, путешественник, полярник:

- В нашем деле как: надо ставить цели и прогнозы, которых можно достичь. Я прогнозировал, что дойду до Северного полюса полярной ночью. И я дошел до Северного полюса полярной ночью.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- У депутата не бывает пророчеств, у нас законопроекты. Я очень рад, что некоторые из них, которые изначально были восприняты с неким скепсисом и недоверием, в результате были реализованы. Это и детская организация, и запрет на ЛГБТ-пропаганду. Вот считайте это пророчествами, которые сбылись.

Борис СМОЛКИН, заслуженный артист России:

- В далекие 70-е годы студентки театрального института в Софии пытались научить меня гаданию на кофейной гуще. Мы сидели в кафе, и они предложили погадать. Что нагадали, не помню, а вот гуща от хорошего кофе произвела на меня большое впечатление. У нас в те годы все растворялось без остатка.

Юрий ЛОЗА, музыкант:

- Как говорил Тютчев: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Я не верю в пророчества, я верю в аналитику, которая может объяснить происходящие процессы. И каждый раз когда я говорю, что что-то обязательно случится, то, когда это случается, мне говорят, что я «накаркал»...

Кристина БОНДАРЕВА, читательница KP.RU:

- Лет 5 назад на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) под Новый год слушала прогноз какого-то нумеролога. Вот он уже начал сбываться, но надеюсь, что сбудется до конца: он сказал, что с 2022 года начнется очень тяжелое время для России, критически сложные годы, но в 2024 году (когда окончательно начнется эра Водолея) этот период закончится, и Россия станет главной мировой державой на тысячи лет.