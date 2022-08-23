Шойгу вылетел с рабочим визитом в Узбекистан

Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где пройдет совещание руководителей военных ведомств государств – участниц членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В совещании, которое состоится 24 августа, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Беларуси как страны наблюдателя при ШОС», - сообщили в Минобороны России.

Неделю назад в режиме видеоконференцсвязи прошло четвертое Совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов ШОС.

На нем министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на совещании министров внутренних дел – членов ШОС высказал обеспокоенность обращения на «черных рынках» оружия с Украины.

Глава МВД России назвал недопустимым использование террористов, экстремистов в политических целях и подобное проявление западными странами «двойных стандартов».

Владимир Колокольцев призвал партнеров по ШОС продвигать системную работу по противодействию распространению пропаганды всех без исключения видов экстремистской идеологии, подпитывающей терроризм, в том числе в информационном пространстве.