Минобороны: Киевские власти размещают в школах крупнокалиберные пулеметы

Националисты продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов населенных пунктов в военных целях:

- «В Великой Балке Одесской области на территории школы (ул. Центральная) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, на крыше учебного учреждения размещена зенитная установка, по периметру выставлены блокпосты, подход к зданию заминирован, но местное население об этом не предупреждено».

- «В Нерубайском Одесской области в школе дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась».

- «В Знобь-Новгородском Сумской области в школе (ул. Школьная) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили крупнокалиберные пулеметы».

- «В Харькове в подвальных помещениях жилого многоэтажного дома (просп. Победы) украинские подразделения разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита».

- «Кроме того, в поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы (ул. 18 сентября) размещен личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории – большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО».

«Националисты продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах объектов гражданской инфраструктуры», - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отмечает, что «подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права».

«Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку», - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 31 576 человек, в том числе 5 526 детей».

- «Всего с начала специальной военной операции – 3 604 987 человек, из которых 576 127 детей».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 609 467 автомобилей, в том числе за сутки – 7 793».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 58 830,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 495 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 511,4 тонны гуманитарной помощи».