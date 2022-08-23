Борис Корчевников плюнул в убийцу Дарьи Дугиной: "Трусливое животное"

Борис Корчевников уверен, что Вовк непременно ответит за убийство Дугиной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников не смог пройти мимо резонансного и циничного убийства дочери общественного деятеля Александра Дугина. Автомобиль Дарьи Дугиной взорвался прямо на оживленной трассе под Москвой. Телеведущий скорбит вместе с неравнодушными россиянами после похорон Дарьи Дугиной. Кроме того, артист обратился к убийце Дарьи.

Дочь Александра Дугина, по данным сотрудников правоохранительных органов, стала жертвой заказного убийства. В ее машине, следующей по Можайскому шоссе, сработало взрывное устройство. Убийцу Дарьи Дугиной вычислили быстро. Ее лицо и имя знает уже весь мир. Исполнительницей преступления оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Москву вместе с дочерью Софией Шабан в конце июля. Женщина следила за Дарьей Дугиной. Она поселилась в том же доме, где жила девушка. После выполнения заказа Вовк сбежала из России в Эстонию.

Борис Корчевников уверен, что Вовк непременно ответит за убийство Дугиной. "Наталья Шабан сделала это, чтобы мы боялись. Чтобы боялся каждый, ведь у терроризма нет других целей. Только бояться теперь будет сама Шабан. До конца своих дней, который близок. Не будет города, улицы и спальни на планете, где это трусливое животное будет спать спокойно", - написал он в блоге.

40-летний телеведущий подчеркнул, что "терроризм очень труслив". "Убивать безоружных, слабых и беззащитных отправляются только те, кто не умеет воевать с открытым лицом в честном бою. Убивать слабых отправляются только те, кто сам намного слабее них", - поведал Борис.

Артист не скрывает, что как истинный православный скорбит по Дугиной. "Даша красивая хрупкая женщина. Еще одно лицо нашей Победы, сияющей не мирской славой, но отсветом Царства Небесного, в которое сейчас вошла новая мученица", - заключил Корчевников.

Отметим, Дарью Дугину похоронили в Московской области 23 августа. Рано утром в телецентре Останкино прошла гражданская панихида. На кладбище в селе Михайловская слобода в Раменском городском округе все прошло в закрытом режиме - присутствовали лишь родные и близкие. На могиле - деревянный крест, море свежих цветов и венков. Дарью предали земле рядом с бабушкой Галиной Дугиной, врачом и кандидатом медицинских наук.

Отец девушки Александр Дугин разрыдался у гроба. "Я хотел воспитать дочь так, как вижу идеал человека. В первую очередь, это вера. Она все детство провела в православных лагерях, ходила в церковь. Мы с женой ее не хвалили, а ей этого не хватало. Внушали ей, что она должна быть лучше нас, выше, чище. Мы с ее мамой посоветовали ей стать философом. И она стала..." - сказал Дугин. Александр Гельевич поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.