Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 24 августа 2022 года: Зеленский пообещал "осчастливить" крымчан, Генсек НАТО сообщил, что "зима близко", а экс-спикер парламента Украины предложил в открытую воровать российский газ

Зеленский провел очередной саммит так называемой "Крымской платформы" Фото: REUTERS

ШОЛЬЦ ИЗ КАНАДЫ ВЕЗЕТ ТО ЖЕ, ЧТО И ИЗ КАТАРА - НИЧЕГО

Двухдневный визит смешливого Федерального канцлера Олафа Шольца в Канаду закончился полным фиаско. Через океан Шольц полетел, пообещав перед отлетом немцам, что он летит в страну, откуда привезет Германии много-много дешевого газа. Впрочем, немцы особенных надежд на Шольца в этом отношении не возлагали. Перед этим Шольц обещал много-много газа из Катара. Но Катар сказал, что газа нет. Примерно такой же ответ Шольц получил и от премьер-министра Канады Трюдо.

- При нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем. Факты говорят о том, что в ближайшее время газ из Канады не заменит поставки из России, по крайней мере, для Германии, оценила итоги визита Шольца газета Die Zeit. - Чтобы канадскому газу попасть в Европу, ему сначала нужно будет пройти через весь континент по трубопроводу. Сможет ли это произойти достаточно быстро? Более чем сомнительно. Голубое топливо из Канады вряд ли пересечет Атлантику этой или следующей зимой.

А ведь Трюдо еще несколько дней назад предупреждал, что Канада вряд ли сможет помочь газом Европе. То ли Шольц переоценил свои способности, то ли просто захотел принять не душ, а ванну – ведь по ту сторону Атлантики нет проблем ни с водой, ни с теплом, да и газ там стоит раз в десять дешевле.

ВОРОВАТЬ, ТАК У ВСЕХ!

Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков ошарашил во вторник весь мировой деловой мир, сообщив, что Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет европейским странам по украинской ГТС. Причем, под благовидным предлогом сохранения законности.

- Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать, - логически вывел Разумков, оправдав такой логикой извечную украинскую потребность стянуть, что плохо лежит. И даже то, что лежит хорошо. При этом, Разумков пояснил, что украденный газ надо не оставлять себе, Украине, а продавать его тем самым странам, которым он изначально предназначался.

Надо бы рассказать про эту инициативу Шольцу. Наверное, немецкому канцлеру станет смешно от этой давней украинской традиции - хоть что-нибудь, но украсть у соседей.

ПОЛИЦЕЙСКИМ УКРАИНЫ СРЕЗАЛИ ДОПЛАТЫ

С деньгами на Украине совсем швах. Мало того, что "боевые" солдатам и офицерам ВСУ недавно урезали, оставив только тем, кто постоянно находится на самом "передке", так теперь еще и срезали доплаты за "военное положение" опоре режима – полиции. Теперь зарплаты полицейских вернулись к тому уровню, который у них был до 24-го февраля – то есть 13-15 тысяч гривен. Наверное, в этом также есть своя логика - работа по вылавливанию инакомыслящих и наблюдениям за привязыванием мужчин, женщин и подростков к столбам и вряд ли должна оплачиваться особо высоко.

МАКРОН ПРИЗВАЛ НЕ ПРОЯВЛЯТЬ СЛАБОСТИ … К РОССИИ

Зеленский провел очередной саммит так называемой "Крымской платформы" в Киеве, в котором приняли участие ряд лидеров европейских стран. Одним из них стал президент Франции Эммануэль Макрон, который выступил в амплуа боевого галльского петушка.

- Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара, - отринул саму идею компромисса с Россией Макрон в своем выступлении.

Эммануэльчик, наверное, накануне снова не смог дозвониться до Кремля… Ну, а если серьезно, то Франции следует немедленно освободить пару десятков своих колоний, скромно именуемых "заморскими территориями". Во имя свободы во всех частях земного шара.

БЫСТРЫМ ШАГОМ – К КОНЦЛАГЕРЮ

Во вторник в Риге снесли монумент в честь освободителей от немецкого фашизма – величественную композицию, к которой тысячи рижан ежегодно приносили цветы в знак признательности подвину советских воинов, погибших в Великой отечественной. Сносили варварски, крушили фигуры солдат экскаватором, не пустив людей, которые хотели защитить памятник. Ни о каком переносе речь, естественно, не шла.

Но и этого новым латышским фашистам и пособникам тех, немецких фашистов показалось мало. Официальный портал общественных инициатив Латвии начал сбор подписей за оплаченную государством депортацию нелояльных Латвии жителей в Россию. В эту категорию, как и ожидалось, попадают и те, кто выразил неодобрение или же даже попытался в Сети или в офлайне встать на его защиту.

До концлагерей по типу нацистских осталось совсем немного. Благо, опыт есть, еще живы и пользуются почетом от нынешних властей некоторые из тех, кто в тех концлагерях стоял с пулеметом на вышках.

СТОЛТЕНБЕРГ СООБЩИЛ, ЧТО "ЗИМА БЛИЗКО"

Выступивший на все той же "Крымской платформе" Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил участникам сборища, что "зима близко", но НАТО не бросит Киев.

- Зима будет тяжелой, и мы видим, что война идет на истощение, - начал Столтенберг, заставив даже онлайн-участников поежиться от нарисованной перспективы, но затем перешел к более оптимистичным обещанием. - Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны и дальше поддерживать Украину. Сильная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно.

В общем, еще одно обещание воевать "до последнего украинца". Который если и не погибнет, то замерзнет.

"РОСАТОМ" ПООБЕЩАЛ ВЧИНИТИЬ ИСКИ ФИННАМ НА 3 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

Российская корпорация "Росатом" пообещала не оставлять без внимания отказ финской стороны от подписанного ранее контракта на строительство атомных электростанций. Напомним, финны отказались от контракта после начала Россией специальной военной операции на Украине. В ответ "Росатом" вчинил шесть исков к финской энергетической компании Fennovoima на общую сумму $3 млрд по АЭС "Ханхикиви-1". В объем понесенного ущерба вошли все потраченные на проект средства.

- У нас есть опыт аналогичной работы, и опыт этот успешный, – достаточно оптимистично подчеркнули в руководстве компании, оценивая шансы выиграть суды.

ЗЕЛЕНСКИЙ ГОТОВ "ОСЧАСТЛИВИТЬ" КРЫМ "ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ"

На все той же "Крымской платформе" солировал (пока еще) президент Украины, пусть и в онлайн-формате. Зеленский явно соскучился по выступлениям перед публикой и отжег по полной.

- Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами, - заявил Зеленский, сменивший традиционную милитари-футболку на вышиванку цвета хаки и все того милитари-формата, и пообещал. - Киев не согласится заморозить линию фронта, чтобы успокоить Россию.

Человек явно в каком-то своем выдуманном мире. То отказывается от переговоров, которые ему никто не предлагает, то грозится, что не будет "замораживать линию фронта". Да ее с украинской стороны зима сама заморозит, когда придет. Украинские солдаты еще будут сдаваться в плен, чтобы погреться.

В дальнейшем своем выступлении Зеленский пообещал обеспечить крымчан водой (правда, это уже сделала Россия, и не только водой обеспечила), разрушить всё, что построено агрессором (отели, мосты, "Тавриду", школы, жилые дома, аэропорт в Симферополе, 2 ТЭС, вырубить высаженные виноградники и т.д. – прим. авт.) и представить после всего этого экономическую программу развития полуострова. Мнение самих крымчан Зеленского явно интересовало в последнюю очередь.

Нет, что комик Вовчик может все разрушить, в этом ни у кого нет ни малейших сомнений. А вот насчет построить…

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- МИД Литвы сообщил, что страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести запрет на въезд российских туристов, даже если ЕС не сможет договориться об общем для всего Евросоюза запрете

- После того, как "Газпром" накануне предоставил Молдавии отсрочку оплаты за поставленный газ, президент Молдавии гражданка Румынии Майя Санду приняла участие в "Крымской платформе", где выступила с очередной антироссийской речью.

- На Енакиевский и Алчевский металлургические заводы (ДНР и ЛНР) прибыли первые партии руды, которую начал добывать перезапущенный Запорожский железорудный комбинат.