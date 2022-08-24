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Политика23 августа 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 24 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Военная спецоперация на Украине 24 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 24 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года.

Российские силовики предотвратили теракт, который собирались организовать украинские спецслужбы на массовом мероприятии в Бердянске. Подозреваемый в совершении теракта был задержан, а также дал признательные показания. Подозреваемым оказался украинский гражданин Виталий Расторгуев.

Союзные войска в ходе наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки вышли к административной границе Николаевской области Украины. В ходе наступательных действий было уничтожено подразделение 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, в также шесть беспилотников. Украинские беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Капитоловка, Кочубеевка, Малые Проходы, Балаклея Харьковской области, а также Широкий в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В Одессе на одном из домов улицы Небесной сотни, которая ранее носила имя маршала Жукова, утром 22 августа появились российский флаг и баннер "Одесса – русский город". В этот день отмечался День Государственного флага России, следовательно, акция местных жителей приурочена именно к данному празднику.

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