Названа настоящая причина молчания Аллы Пугачевой о спецоперации

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева несколько месяцев живет заграницей. Однако жена Максима Галкина за все это время ни разу не высказалась о спецоперации России на Украине. Недавно знакомый Примадонны назвал истинную причину такого поведения артистки.

Алла Пугачева молчит о спецоперации в отличие от своего пятого мужа Максима Галкина. Вероятно, в звездной семье "удар на себя решил принять шоумен". "У Аллы Борисовны роль хранительницы домашнего очага и заботливой матери. Мне кажется, она к своим годам обрела спокойное семейное счастье", - музыкальный критик Евгений Бабичев.

По его словам, молчание со стороны исполнительницы объясняется элементарной интуицией. Мол, опыт ей подсказывает, что стоит дождаться нужного момента. "Мне кажется, что хитрость, мудрость и опыт говорят Пугачевой о том, что сейчас не время для громких заявлений", - цитирует продюсера "Экспресс газета".

В свою очередь, певица Настя Крайнова призналась, что считает Алла Борисовну настоящим чудом. Она напомнила, что певица уже более 50 лет на сцене. "Это легенда", - отметила артистка.

Певица добавила, что Пугачева - в первую очередь актриса. "Она рассказывает свои песни, рассказывает про свою жизнь. Пугачева - одна такая, единственная. Это феномен, культ, история, большая протяженность во времени", - высказалась Настя.