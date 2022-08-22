Волонтеры-огнеборцы из Сергежа стали лауреатами премии «Героям - быть!»

За тушение лесных пожаров Карелии добровольцы Сегежского ЦБК они были награждены дипломом и памятным знаком

Сегежа - небольшой город в Карелии. Когда жарким летом 2021 года в регионе вспыхнули лесные пожары, огонь на себя в буквальном смысле приняли десятки людей. Но основной груз борьбы с жестокой стихией лег на сотрудников филиала «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам. Это были добровольцы, которые практически на месяц сменили свою привычную работу на будни брандмейстеров, чтобы спасти от огня не только леса, но и близлежащие поселения. Их поступок не могу остаться незамеченным - тогда, в 2021 году, президент компании «Сегежа Групп» Михаил Шамолин за профессионализм и мужество лично поблагодарил коллектив лесных ресурсов и вручил благодарственное письмо, а также премировал активистов. Также звучали слова благодарности и из уст соотечественников - но не только на малой родине. Спустя год, в 2022-м, смелость и мужество сегежцев оценили в Москве.

Отряд добровольцев Сегежского ЦБК по лесным ресурсам объявлен победителем в номинации «Команда героев» в ходе Всероссийского онлайн-марафона проекта в области социальной ответственности «Героям - быть!», который состоялся при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда». «Сегежу» в Москве представляли сотрудники лесных ресурсов Михаил Ковалев и Вадим Степанов. За тушение лесных пожаров Карелии добровольцы Сегежского ЦБК они были награждены дипломом и памятным знаком.

Финалистами конкурса стали 20 участников из 17 городов России. В народном голосовании приняли участие 16 тысяч человек. И за волонтеров Segezha Group проголосовали как широкая общественность, так и эксперты. Жюри отметило мужество волонтеров компании, их бескорыстную помощь людям и силу духа.

Получивший заслуженную награду начальник отдела материально-технического обеспечения Вадим Степанов был одним из первых, кто увидел пожар по дороге с дачи на работу и сообщил о возгорании в МЧС. А его жена, несмотря на опасность, осталась в доме в СНТ «Ручеек» и приносила колодезную питьевую воду добровольцам.

- Искры летят, огонь по болоту идет быстрее, чем по лесу. Верхняя трава на болоте от искры загорается махом. Но для меня самый опасный момент был, когда огонь подошел к территории дачного кооператива «Ручеек». С бугра подул ветер, и огонь, естественно, пошел прямо на поселок. Мы только установили три мотопомпы. Повернулись – уже горит. Еле спасли пожарные устройства. Скорость распространения пожара была такой, что ранец берешь и пока воду набираешь, огонь уже на другое место перекинулся и пошел в лес. Причем мы ждали его слева, а он справа обогнул, – делится Вадим. – Три метра в высоту горело. Задымленность, тяжело дышать. Дым настолько плотный, что на 3-4 метра отошел и уже человека рядом не видишь. Поэтому мы старались друг друга контролировать, во-первых, чтобы огонь не обошел вокруг и человек не оказался в кольце. Много пили, не ели. На следующий день очень сильно щипало глаза. Покраснение, отеки. Приходилось закапывать капли утром и вечером, - рассказывал о тех событиях Вадим Степанов.

В общей сложности летом 2021 года сотрудники лесных ресурсов приняли участие в локализации и ликвидации более 20 очагов возгорания, крупнейшим из которых стал Волдозерский пожар. Непосредственно боролись с огнем 288 добровольцев, а перевозку людей и техники, подвоз воды, материалов и инструментов организовывали более 300. Согласно статистике, большая часть сотрудников лесных ресурсов провели на пожарах до 110 часов, а кто-то более 140!

Став победителями Всероссийского онлайн-марафона проекта в области социальной ответственности «Героям - быть!», добровольцы Сегежского ЦБК поделились своими впечатлениями от поездки в Москву. Тогда, год назад, они и подумать не могли, что награда найдет своих героев в столице России.

- Церемония награждения лауреатов проекта «Героям быть!» проходила на площадке медиахолдинга «Комсомольская правда». Было много известных людей, таких как Родион Газманов, Ирина Безрукова. В момент, когда нас пригласили на сцену, мы еще не знали, кто из трех предприятий-финалистов марафона станет победителем в нашей номинации. Мысли о победе, конечно, были, но абсолютной уверенности не было, потому что все участники достойны победы. Кто-то спас человека из огня, кто-то активно занимается волонтерской деятельностью. Конверт с именем победителя открывали прямо на сцене, как во время премии «Оскар». Конечно, сначала было волнение, потом – радость за наше предприятие, за коллег. Все-таки жюри проекта весомое, а выбрали нас! Прямой эфир с церемонии награждения смотрел весь отдел, где я работаю, безусловно, супруга переживала по ту сторону экрана. Дома нас всех тоже еще раз поздравили с наградой. Объявили нам благодарность, что съездили и достойно представили филиал по лесным ресурсам. Год назад мы и подумать не могли, что наше «приключение» закончится в Москве. Но еще раз хочу подчеркнуть: несмотря на то, что Сегежу в столице мы представляли вдвоем, с огнем лесных пожаров боролся весь наш филиал Сегежского ЦБК. Один в поле не воин. Это наша общая награда. И не только жюри, но и другие финалисты проекта тоже оценили то, что мы сделали год назад. Мы показывали фотографии, видео с пожаров, нас расспрашивали, и участники были шокированы масштабами того, что здесь происходило, и (не побоюсь этого слова) восхищены самоотверженностью людей, вышедших на борьбу с огнем, - рассказал Вадим Степанов.

Он отметил, что таких конкурсов должно быть больше, чтобы россияне знали не только столичных героев, но и героев из глубинки, с просторов всей нашей большой Родины.

СПРАВКА

Организаторы АНО ЦСП «Быть человеком» отмечают, «Героям - быть!» – это общероссийский проект, посвященный простым людям и их отважным поступкам. Социальная инициатива «Героям – быть!» проводится с 2015 года. За это время было получено более 700 заявок от 60 предприятий из 65 регионов России. В этом году впервые финал проекта транслировался в прямом эфире медиахолдинга «Комсомольская правда», а также марафон транслировался на сайте, в социальных сетях и на радио «Комсомольская правда». В студии собрались финалисты конкурса, жюри, эксперты, общественные деятели. Эфир посмотрело более 1 млн человек.