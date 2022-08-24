На Сахалин снова пришли «ОстроVа»

Валерий Лимаренко (на фото в центре): «Сахалинская область открыта для молодежи». Фото предоставлено правительством Сахалинской области

С открытием участников поздравил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Форум продлился с 13 до 19 августа и объединил 500 молодых людей из 80 регионов России. Почти половина из числа участников - жители Сахалинской области. В этом году форум проходил под девизом «Управленцы реальных решений». Участники не только предлагали свои идеи и проекты, но и напрямую общались с работодателями, а также изучали имеющиеся вакансии на территории Сахалинской области.

В церемонии открытия принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, который зачитал приветственное слово Президента России Владимира Путина к участникам молодежного форума, а также провел лекцию о системе воспитания и развития современной духовности и патриотизма.

После фильма, рассказывающего о развитии различных проектов в регионе, продуктивной работы форумчанам пожелал губернатор Валерий Лимаренко.

«Рад приветствовать вас на Всероссийском молодежном форуме «ОстроVа». Он собрал представителей практически всех регионов страны. Это отличный шанс познакомить вас с Сахалинской областью, заинтересовать нашими проектами, дать возможность найти себя здесь - на островах, - отметил глава региона. - Только что на экране вы увидели, что ждет Сахалин в ближайшие годы. Вы можете сами принять участие в этих проектах. Воплотить свои идеи, найти интересную работу, создать семью, обустроить дом. Все это осуществимо. Сахалинская область открыта для молодежи. Здесь созданы все условия, чтобы раскрыть ваш потенциал».

«ОстроVа» - в первую очередь это открытая среда, где у каждого есть шанс проявить себя в полной мере. Это среда консолидации и поддержки не только со стороны государства посредством грантового конкурса, но и поддержки от друзей и единомышленников, - отметила советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Мадлен Батурина. - Ведь каждому важно чувствовать себя частью команды, принцип «Мы Вместе» очень ярко реализуется на площадке форума. К тому же в этом году «ОстроVа» принимают участников проекта «Больше, чем Сахалин». На мой взгляд, это идеальное решение, чтобы уже на опробованной площадке провести совместную работу, разработать пилотные проекты и затем применить в других регионах».

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«Поможет в будущем»

Напомним, Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» проходит на Сахалине уже в третий раз. В этом году образовательная программа поделена на три направления: патриотизм и территориальное развитие, туризм и гостеприимство, креативные индустрии и IT.

«Узнала о форуме в соцсетях. Мне всего 18 лет, и я впервые в таком принимаю участие. Получаю образование в сфере финансов и экономики. Думаю, что опыт, полученный здесь, мне поможет в будущем», - рассказала участница форума из Москвы Екатерина Долгих.

Форум в этом году вновь проходит в нескольких форматах, в том числе и в онлайн. Его участниками стали представители разных регионов страны, которые встречаются на онлайн-площадках, помогают в решении бизнес-задач, проводят исследования и создают проекты. Работу этого направления курирует Варвара Селина - дизайнер образовательных программ, игропрактик, модератор, разработчик треков саморазвития, экологии и городской среды на форумах «Амур», «Машук», «ОстроVа».

Как видим, это шикарная возможность для молодых людей и девушек проявить свои способности…