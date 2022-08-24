Герои Чечни и Сирии против «усмирителей» Донбасса: кто командует российскими войсками на Украине, и кто им противостоит со стороны ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Генералы с калашом в атаки не ходят и из танков не стреляют. Если для нас карта местности - это лишь города и села, речки да равнины, то для генерала - поле боя, густо усыпанное замысловатыми значками позиций своих войск и противника. За всей этой россыпью знаков генерал (используя данные разведки!) должен угадать замысел противника, увидеть слабые места, найти решения по его разгрому. А ведь противник тоже не прост. С украинской стороны на карту смотрят такие же генералы, которые тоже знают стратегию и тактику. Местность им известна даже лучше. А в их штабах сидят американские и английские советники.

Кто они - командующие, добывающие нашу победу? И кто им противостоит?

РОССИЯ

Поседел после боя с Басаевым

https://www.kp.ru/share/i/12/12667455/wr-960.jpg

Командующий группировкой войск «Восток» Рустам Мурадов.

Родился в 1973 году в дагестанском селе Чинар. Первые шаги по военной стезе сделал в Казанском суворовском училище. Затем Ленинградское высшее общевойсковое командное училище.

Боевое крещение Мурадов лейтенантом прошел в Чечне. Там он под плотным огнем организовал захват населенного пункта Верхний Центарой. За этот подвиг (1996) награжден орденом Мужества.

В 1999-м подразделение Мурадова столкнулось под Махачкалой с группировкой Шамиля Басаева. В том бою он потерял солдата и так переживал, что за ночь поседел...

Второй орден Мужества получил после операции по захвату штаба Масхадова (тогда получил ранение). Мурадов первым поднялся на захваченную гору. Он был не в военной форме, а в гражданской одежде, и это спасло ему жизнь. Боевики приняли его за своего и открыли огонь не сразу. Этой заминки хватило для рывка роты.

В 2016 году Мурадов был назначен представителем России в Совместном российско-украинском центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе. А в 2017-м стал военным советником в Сирии. Там отряды под его командованием две недели пробивались от Эс-Сухне до Дейр-эз-Зора. Впервые применил «сирийский вал» - когда танки приближались к противнику под прикрытием «движущейся насыпи» (ее создавали бульдозерами). Тогда генералу Мурадову присвоили звание Героя Российской Федерации.

В ноябре 2020 года назначен командующим российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе. Сыграл ключевую роль в налаживании обмена военнопленными.

Его группировка войск «Восток» действует на донецком направлении.

Взял Мелитополь и Мариуполь

Командующий группировкой войск «Запад» генерал-лейтенант Андрей Сычевой.

Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

Относится, пожалуй, к самым закрытым военачальникам такого ранга. А меж тем Андрей Иванович пахал на одном из самых горячих направлений спецоперации - на мелитопольском и мариупольском. Результат налицо - крупные города, которые в Киеве обещали сделать «неприступными крепостями», освобождены.

Родился на Кубани 16 мая 1969 года. После школы первый шаг к вершинам военной карьеры сделал на плацу Суворовского военного училища. В 1990 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, а по пути к первой генеральской звезде грыз гранит военной науки в Общевойсковой академии, а затем - в Академии Генштаба. Но сначала (после училища) была служба в танковых и мотострелковых частях. Стартовал лейтенантом, а сейчас уже генерал-лейтенант. Участник боевых действий в Чечне и Сирии.

А между званиями и должностями - политые потом ступени командирского роста: взводный, ротный, комбат, замкомполка, замкомандира дивизии, бригады, начальник штаба армии. И наконец - командарм.

На все просьбы журналистов дать интервью Андрей Сычевой отвечает одинаково: «Давайте поговорим после операции. Работы много».

Подчиненные рассказывают, что командир бывает очень жестким с теми, кто «тянет резину» с выполнением приказа. «Иногда врежет по первое число». Но если поймет, что несправедливо устроил разнос, обязательно извинится. Сычевой приказал подчиненным командирам частей все доклады с передовой начинать с сообщения о состоянии личного состава.

Наши источники в Минобороны России рассказывают, что командующего 8-й армией «отбирали с особой тщательностью», отдавая предпочтение тем, кто проявил себя в боях. Ведь 8-я армия вместе с входящей в нее 150-й отдельной мотострелковой дивизией (Новочеркасск) должна стать основой прикрытия всей южной части юго-западного стратегического направления. То есть обеспечить безопасность на границе с Украиной.

«Меня били: а я думал - вот стану офицером...»

Командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Александр Лапин.

Фото: пресс-служба Минобороны России

58 лет. Родился в Казани. Службу начал простым солдатом-срочником.

О том времени вспоминал так: «Служил в глухом гарнизоне в казахской степи. В части была очень сильная дедовщина. Старослужащие избивали молодых каждый день и не по разу. «Меня били, а я думал: стану офицером и всю жизнь положу, чтобы в армии не было неуставщины». Мне эта мысль помогала. Когда первый раз через 8 месяцев службы написал рапорт, что хочу поступить в военное училище, старослужащие меня побили, сказали: не будешь офицером. А я стал». Всего же у Лапина 3 военных диплома.

Лапин участвовал в обеих чеченских войнах.

В 2017-м - начальник штаба группировки российских войск в Сирии. Там был известен тем, что не любил засиживаться в кабинете, а регулярно вылетал на передовую. Именно при Лапине вернулись под контроль сирийской армии ключевые районы страны.

После Сирии стал начальником Общевойсковой академии. А затем - командующим Центральным военным округом. С этой должности он и был командирован на Украину - руководить одной из группировок.

У генерала Лапина есть сын Денис. Он тоже сейчас воюет - офицер, подполковник. Командует 1-м танковым полком Таманской дивизии. Лапин-младший вместе с подчиненными храбро дрался в Черниговской области. За стойкость и отвагу был представлен к ордену Мужества.

«Генерал Армагеддон»

Командующий группировкой войск «Юг» генерал армии Сергей Суровикин.

Фото: Виталий АНЬКОВ/РИА Новости

55 лет. Родился в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба.

Начинал службу командиром взвода.

Командовал 42-й гвардейской дивизией в Чечне. После чего принял 20-ю общевойсковую армию. В ноябре 2008 года назначен начальником Главного оперативного управления Генштаба. Был начальником штабов Центрального и Восточного военных округов. С 2013-го - командующий Восточным военным округом, а затем российской группировкой в Сирии. При Суровикине она достигла максимальных успехов, переломив ход войны.

Со времен Сирии коллеги называют его «генерал Армагеддон». Такое неофициальное прозвище среди сослуживцев он получил за умение действовать нестандартно и жестко.

После Сирии Суровикин был назначен главнокомандующим ВКС - Воздушно-космическими силами России. С этой должности и командирован на Украину, где возглавил группировку «Юг». Под руководством Суровикина окружена и разгромлена украинская группировка в горском котле (населенные пункты Горское и Золотое).

Подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина полностью освободили Северодонецк.

И снова «Северу» подкинули «усиление личного состава» в виде необученных хлопцев и выпущенных из тюрем зеков…

УКРАИНА

Воюющие украинские войска так же, как и наши, поделены на оперативные командования «Юг», «Север», «Восток» и «Запад». В их главе тоже стоят генералы.

В отличие от некоторых других высших должностных лиц Минобороны и Генштаба Украины они в советскую пору не учились вместе с россиянами в одних училищах и академиях, а добывали профессиональные знания и навыки уже в украинских военных вузах. Но азы стратегии и тактики все равно изучали в основном по советским «боевым букварям». Ну а затем уже американские и английские советники учили их по стандартам НАТО на курсах переподготовки. Боевой опыт у этих офицеров получен в Донбассе.

Стоит отметить, что в своей кадровой политике Киев давно делает ставку на выходцев с Западной Украины, где особенно сильна идеология бандеровщины.

«Ты готов убивать москалей?»

Командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук.

Фото: Wikimedia Commons

Родом с Волыни. В 1993 году поступил в Киевский институт сухопутных войск (тот самый, где на приемных экзаменах у абитуриентов первым делом спрашивали: «Ты готов убивать москалей?»), но после года обучения передумал и перевелся в Харьковское высшее танковое командное училище. Затем была офицерская служба - от командира взвода до командира аэромобильной бригады.

Участвовал в миротворческих миссиях в Косово и Африке. А потом были 2014 год и первые бои бригады Ковальчука в Донбассе. В одном из интервью он без типичной бравады признался: «Уже тогда мы почувствовали, что такое и танки, и артиллерия, и «Грады».

Неохотно вспоминал генерал и бои за международный аэропорт Луганска: он запросил подмогу, ему подбросили десантуру на транспортниках Ил-76 и Ан-26. Оба самолета были сбиты. Все, кто в них находился, погибли.

Там же, в Луганском аэропорту, Ковальчук был ранен. А во время перевязки (вспоминал один из его подчиненных) кто-то крикнул: «Танки!» И тогда комбриг драпанул из медпункта так, что «метра три белого бинта тащились за ним по траншее». Но это не помешало ему не только получить звание генерала, но и «Золоту Зирку» Героя Украины…

Кстати, аэропорт его бригада так и не удержала. А он бегство починенных с этого объекта назвал своей… «самой успешной операцией». Это после таких признаний в украинских войсках появилась ехидная фраза «успешное контротступление». А недавно он признался журналистке, что мечтает о наступлении на Луганск, Донецк и Крым, чтобы водрузить над ними жовто-блакитный прапор.

Убийца «Горловской Мадонны»

Командующий оперативным командованием «Восток» генерал-майор Олег Микац.

Wikimedia Commons

Родился в Новоград-Волынском Житомирской области и гордится тем, что стал первым украинским генералом, который никогда не служил в Советской армии.

Учился в Харьковском высшем танковом командном училище. В 2013 году стал командиром 93-й механизированной бригады.

После майдана вступил в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор» и даже шел на выборы в Верховную раду в 2015 году третьим в партийном списке. Однако «правосеки» в парламент не прошли.

Руководил обстрелами Донецка, Луганска, Славянска и других городов ДНР и ЛНР. Именно его бригада атаковала «Градами» Горловку 27 июля 2014 года, когда погибли более 20 человек, включая молодую маму Кристину Жук с 10-месячной дочкой Кирой (Кристину называли «Горловской Мадонной»).

Зимой 2015 года Микац попал в плен. Его лично допрашивал Михаил Толстых (Гиви), который спросил комбрига: «Что же ты на убой людей повел?» Позже комбрига обменяли на военнопленных ДНР.

Его неоднократно обвиняли в разворовывании денег на обеспечение личного состава.

Попал под уголовное дело после того, как в сильном подпитии избил семью отставного военного вместе с 14-летней девочкой. Тогда его отстранили от командования, но он смог выйти сухим из воды и пошел на повышение - возглавил оперативное командование.

Потрепанный танкист

Командующий оперативным командованием «Запад» генерал-майор Сергей Литвинов.

Mil.gov.ua

Карьера этого военачальника типична для его поколения: Харьковское танковое училище, Национальная академия обороны и снова служба в танковых войсках.

Во время боев в Донбассе его часть сильно потрепали в котлах - Дебальцевском и Иловайском. Всего с марта 2014-го бригада Литвинова безвозвратно потеряла 31 танк, уничтоженный на поле боя, 8 машин - по небоевым причинам, еще 6 танков стали трофеями защитников Донбасса.

Но, несмотря на все эти фиаско, хорошо побитый полковник Литвинов был награжден орденами Богдана Хмельницкого и «За мужество». Более того, его двинули вверх по служебной лестнице, назначив заместителем командующего войсками оперативного командования «Север» по боевой подготовке, а затем и на главный пост в командовании «Запад». А заодно и присвоили звание генерала.

Из тюрьмы в окопы

Командующий оперативно-тактической группой «Север» бригадный генерал Дмитрий Красильников.

В 1995 году будущий генерал поступил в Одесский институт сухопутных войск. В мае 2014 года сформировал батальон территориальной обороны Кировоградской области. В боях его сильно «проредили», потери - почти 50% личного состава.

После начала российской СВО назначен командиром ОТГ «Север». Два дня его группу «долбили» под Харьковом. Он вспоминал:

«Многие военнослужащие, которые имеют даже супермотивацию к действиям, после двух-трех дней под обстрелом вражеской артиллерии полностью теряют волю к жизни, волю к победе».

Герой Украины и далее жаловался: «Каким-то образом в наши бригады попали люди, которых раньше даже в армии не было. Другой вопрос, каким образом якобы обученные войска (резервы первой и второй волн) оказались неподготовленными к выполнению поставленных задач».