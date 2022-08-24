В поисках Учурской часовни

С каждым притоком Учур становится все полноводнее. Фото: Евгений САЗОНОВ

Нет нигде таких облаков

Да… места здесь глухие… Настолько дикие, что гуси проходят на бреющем без опаски, словно собираются жить вечно. А медведи не убегают по привычке в кусты, а долго бредут по берегу раздолбайской походочкой за лодкой - принюхиваясь и щурясь в яростной попытке понять, что же мы за звери такие.

На месте Учурской ярмарки мы нашли это кованое кольцо от лошадиной сбруи. Фото: Евгений САЗОНОВ

Людей здесь практически не бывает: мало кто доходит даже до низовьев Уяна - притока Учура, который, в свою очередь, впадает в мощный Алдан - приток красавицы Лены. Живность здесь непуганая - тучи гусей, толпы медведей, отряды лосей, влюбленные пары оленей… Да и не только живность. Здесь даже облака ничего не страшатся и предстают в какой-то первозданной красоте, словно купающиеся нимфы, уверенные, что их никто не увидит в этой глухомани. Но я вижу их. И любуюсь вплоть до сумерек, пока солнце не уползает за горизонт и тьма не опускается на землю и реку, разгоняемая только нашим костром.

Вскоре из-за тучки игриво выглядывает молодая Луна, но, заметив, что я гляжу ей прямо в глаза, смущается и тут же прячется обратно.

Тихая - до звона в ушах - ночь кажется бесконечной.

Нигде, как на стыке Якутии и Хабаровского края, ты не осознаешь простую истину - у тебя еще есть время… И не только потому, что впереди еще семнадцать дней на воде и более полутора тысяч километров. Наш самый долгий и самый дикий сплав за всю историю экспедиций «Комсомольской правды», одной из задач которого является поиск легендарной Учурской часовни...

Добрый знак

Погода здесь меняется со скоростью женского настроения. Только что было приятное утро, в которое особенно хочется жить, как тут же на голову обрушивается настоящая дубайская жара под сорок, в которую жить не хочется. А затем откуда-то налетают синюшные тучи, и небо взрывается проливным дождем часа на два (ха, а раскаленное солнце не такое уж и страшное испытание!). Затем снова жара. И снова дождь. Но не переживай - ты переживешь.

Непривычно высокая температура приводит к тому, что рыба уходит на глубину, а мы приходим на ее место. Ибо обычно холодные речки прогреваются до такой степени, что в них так же приятно купаться, как в Волге. Или в Дону. Добро пожаловать на легендарные курорты Хабаровского края и Якутии!

Но есть у резкой смены погоды своя радость - столько прекрасных радуг мы не видели ни на одном сплаве. А в месте схождения Уяна и Учура нас вообще ждало чудо природы - радуга двойная. Старики бают: добрый знак… И ведь не обманули старики...

Ледяная вода

Река Селиндэ даже в середине лета не освобождается ото льда. Фото: Евгений САЗОНОВ

Стоим недалеко от устья реки Селиндэ, правого притока Учура. Вот настоящее чудо природы - такая речка в России всего одна. Появляется она реально из ниоткуда - из-под земли на плато Мар-Куель бьет не ручей, а полноценный поток, словно где-то прорвало водопровод великанов. Объяснение удивительному факту нашли только в новейшей истории, сопоставив со вторым феноменом - исчезающей в никуда по ту сторону горной цепи другой рекой. Называется она Ардьях и ничем не привлекает внимания, пока резко и бесследно не ныряет в километровую воронку. Оказалось, что разными именами называли одну и ту же реку, которая уходила в подземное путешествие по карстовым пещерам, пока не вырывалась на свободу многими километрами ниже.

Но не только этим удивительна река. Лед на Селиндэ не тает вплоть до середины августа. Точнее, не тает гигантская наледь толщиной шесть метров и длиной десять километров. Она накрывает практически всю речную долину пятнадцатью миллионами кубических метров чистейшего льда. И нет ничего удивительнее наблюдения границы, где лето встречается с зимой: на берегу замерзшей реки буйно цветут ромашки. Выпить ледяной талой воды в самый зной - незабываемо!

Природа награждала нас наледями и поменьше на протяжении всего путешествия. И их встретилось не меньше, чем медведей. Эдакие забытые кусочки зимы под покровом лета...

Свято место...

Остатки купола и креста - это все, что напоминает о стоявшей на этом месте церквушке. Фото: Евгений САЗОНОВ

Недалеко от чуда природы Селиндэ - второе чудо, но уже рукотворное. Было когда-то. На высоком берегу стояла Учурская часовня. Она упоминается в путевых очерках великого первопроходца, одного из основателей Русского географического общества Александра Миддендорфа. И встречается в романе Григория Федосеева «Тропою испытаний». Именно в тех местах крестили Улукиткана - главного героя произведений знаменитого геодезиста и писателя.

Здесь каждая скала - произведение искусства. Фото: Евгений САЗОНОВ

Место это знаковое. Здесь с середины XIX века проводили знаменитую на весь край Учурскую ярмарку. Раз в год съезжались эвенкийские охотники и русские купцы, и начинался грандиозный торг: соболей, рыбу, шкуры меняли на порох, муку и, конечно же, «огненную воду». Знаком, обозначающим место проведения, стала деревянная часовенка. Но роль ее была гораздо важнее. Когда на ярмарку приходили со всех, даже самых глухих углов охотники и оленеводы-язычники, то именно здесь их обращали в православие, давая русские имена и фамилии (так Улукиткан, например, стал Семеном).

Лет десять назад от нее еще оставался бревенчатый угол. Но время перемололо и его.

Очень долго мы искали хоть что-то, похожее на развалины часовни в таежных дебрях, сверяясь со старой военной картой. Судя по координатам, прошли мы мимо церквушки раза три. И уже было отчаялись найти хоть что-то, пока случайно не наткнулись на обломки маковки с крестом. Только это и напоминало о самой яркой достопримечательности тех мест…

- Восстановить бы эту часовню, - задумчиво произнес руководитель экспедиции, главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин. - Она же была единственным духовным оплотом русской духовной цивилизации в радиусе тысячи километров... свечкой такой от Бога...

Да и сейчас на сотни километров вокруг не найдешь православного креста в отличие от, скажем, Витима или Олекмы...

Кто же ее здесь увидит? Так местные малые народы и сейчас кочуют в этих местах. Геологи проходят. Бывают сплавщики...

Вот уж точно - край непуганых медведей. Мамка с двумя малышами даже не обратила внимания на нашу лодку. Фото: Евгений САЗОНОВ

Идея красивая и богоугодная. Однако чертовски сложная...

Ночью, засыпая, я неожиданно вспомнил слова знакомого священника - отца Андрея, услышанные еще в детстве. Очень простые и мудрые. Что мы всегда приходим в церковь, когда у нас чего-то не хватает. И просим Бога дать это. «А ты приди в храм хоть раз и скажи: «Господи, спасибо Тебе за все, что у меня есть». Засыпая, понял, что так ни разу и не последовал этому совету...

Ранним утро я пошел на место, где лежали деревянные остатки купола и креста и наконец-то произнес эти слова. И за судьбу экспедиции уже больше не волновался...

...пусто не бывает

Утром экспедиция пошла дальше вниз по Учуру, пока через десять дней не вышла на Алдан...

Не обманула радуга двойная - впереди было еще немало красот, среди которых особенно по сердцу пришлись места, где Учур нес свои воды через горный район. Пороги, ущелья, каньоны, каменные столбы и изваяния, в которых чудились башни, замки, крепостные стены, гномы, грифоны, лица людские… А несколько столбов так поразительно напомнили православную часовню… Это тоже был знак. Раз у природы получилось, неужели человек не справится?

И идея восстановления церкви уже не казалась такой уж несбыточной…

Свято место не должно пустовать.

КСТАТИ

На метеостанции Чюльбю - недалеко от впадения Учура в Алдан - нас обрадовали: животный мир в этих местах гораздо богаче, чем мы думали. До этого момента мы считали самым опасным хищником медведя. А оказалось, что из-за изменения климата в эти места пришли амурские тигры. Самих усатых-полосатых метеорологи не встречали (к счастью, ибо, как говорится, если ты заметишь тигра, то это будет последнее, что увидишь в жизни), но все признаки присутствия налицо: отпечатки лап вокруг метеоплощадки, воровство приманок из ловушек на мелкого зверя, беспокойство и лай собак ночи напролет. Судя по следам, в окрестностях бродили два тигра.

Благодарим за помощь в организации экспедиции МЧС России .

При поддержке Русского географического общества.