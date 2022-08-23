Волонтеры открыли сбор вещей для подготовки детей беженцев к новому учебному году

Волонтеры открыли сбор канцелярских принадлежностей, школьной и спортивной формы для подготовки детей к новому учебному году.

День знаний, 1 сентября, важная дата в жизни любого ребенка. К ней готовятся как дети, так и родители. Но подготовка к новому учебному году не всем дается легко. В затруднительной ситуации оказались, в частности, беженцы из зоны украинского конфликта - вынужденные бросить дома со всем имуществом, они все же готовятся отвести детей в школы. В чем им активно способствуют добровольцы в церковных штабах помощи беженцам в Москве, Белгороде и Ростове-на-Дону. В этих городах волонтеры открыли сбор канцелярских принадлежностей, школьной и спортивной формы для подготовки детей к новому учебному году.

«Каждый родитель школьника знает, что к 1 сентября обязательно придется докупать ребенку канцелярию и что-то из формы, но многие вещи вполне служат несколько сезонов – и это выручает. Дети, которые приехали к нам из зоны конфликта, оставили дома все свои школьные принадлежности. Чтобы собрать их к новому учебному году, родителям нужно буквально все: портфели, тетради, пеналы, ручки, карандаши, краски, альбомы, кисточки, обувь, одежда. У многих этих семей нет запасов принадлежностей к школе и денег тоже, чтобы купить все необходимое», - рассказала руководитель церковного штаба помощи беженцам в Москве Наталья Ерёмичева.

В Москве и Белгороде в штаб адресной помощи беженцам и Ростовский гуманитарный центр ежедневно обращаются от 150 до 300 беженцев. С начала августа уже 160 детей побывали в церковном штабе помощи беженцам в Москве вместе с родителями.

Полный список необходимого для подготовки детей из семей беженцев к школе размещен на сайте Синодального отдела по благотворительности. Там же указаны адреса, где для беженцев можно передать канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму.

Отмечается, что с февраля 2022 года Русская Православная Церковь организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. Координирует помощь Церкви Синодальный отдел по благотворительности. Беженцев разместили в 55 церковных учреждениях в России, Германии, Великобритании и на Украине. Им предоставляют питание, оказывают психологическую и духовную помощь, содействуют в трудоустройстве, получении пособий, определяют детей в детские сады и школы.

В России Церковь собрала, закупила и передала более 2150 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1300 тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии.