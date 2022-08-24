Объявлены победители Международного конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие – 2022»

Для своих выступлений большинство победителей в номинации «Вокалисты» выбрали произведения П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова и Н. А. Римского-Корсакова

Жюри Международного онлайн - конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие» назвало имена 25 победителей и 28 лауреатов, которые получили заслуженные награды в 2022 году. Они были признаны лучшими из лучших молодых музыкантов среди 528 участников конкурса из России и Белоруссии.

В число победителей вошли юные дарования из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Твери, Курска, Пскова, Калининграда, Симферополя, Ялты, и многих других городов России, а также из Минска, Гомеля и Могилева. Члены Жюри отметили высокий уровень музыкальной подготовки и артистизм участников.

Для своих выступлений большинство победителей в номинации «Вокалисты» выбрали произведения П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова и Н. А. Римского-Корсакова. А в номинации «Инструменталисты» абсолютное большинство победителей исполняют П. И. Чайковского, С.В. Рахманинова и Д.Д. Шостаковича.

Список победителей и лауреатов Второго международного конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Номинация «Вокалисты»

Возрастная группа 6-10 лет

1 место – Александр Кузьмин (г. Казань)

2 место – Александра Ежова (г. Луга)

3 место - Сакульев Никон (г. Суджа)

Возрастная группа 11-14 лет

1 место – Илья Понти (г. Москва)

2 место и спецприз от Культурного центра Елены Образцовой – Ульяна Подшус (г. Тверь)

3 место – Павел Мартыненко (г. Калуга) и Дарья Лапшина (г. Яхрома)

Лауреаты конкурса: Варвара Лазуткина (г. Тверь) и Сергей Гончаров (г. Москва)

Возрастная группа 15-18 лет

1 место и спецприз от Культурного центра Елены Образцовой – Дарья Христенкова (г. Курск)

2 место – Григорий Андрулис (г. Санкт-Петербург)

3 место и спецприз от Культурного центра Елены Образцовой - Риана Исрафилова (г. Кимры)

Лауреаты конкурса: Анастасия Матюхина (г. Реутов) и Дмитрий Старых (Ставрополь)

Специальный приз от Культурного центра Елены Образцовой для 3 победителей конкурса – бесплатное обучение в ноябре 2022 года (онлайн или офф-лайн) в Международной творческой школе вокального и инструментального искусства.

Номинация «Инструменталисты»

Возрастная группа 6-10 лет

1 место – Андрей Гончаров (Москва)

2 место – Мелани Манукян (Калининград) и Елена Фесенко (Симферополь)

3 место - Иван Касяник (Петрозаводск) и Дарья Хрусталёва (Грязи)

Лауреаты конкурса: Карина Кузина (Брянск), Тихон Терехин (Нижний Новгород), Анастасия Никифорова (Троицк), Варвара Степаненко (Новоасбест), Павел Жабин (Курск), Александр Касяник (Петрозаводск).

Возрастная группа 11-14 лет

1 место – Ксения Федотова (Всеволожск) и Джеймс Фролов (Челябинск)

2 место – Максим Милославский (Ростов-на-Дону)

3 место - Анна Романова (Электросталь) и Никита Губарев (Краснодар)

Лауреаты: Егор Кириллов (Брянск), Лев Кричевский (Псков), Дарья Кузнецова (Москва), Игорь Петров (Черноморское), Анастасия Фесенко (Симферополь), Мария Богомолова (Великие Луки), Мирон Бахарев (Екатеринбург), Максим Малёнкин (Ялта), Дарина Крашенинникова (Пермь), Павел Касяник (Петрозаводск), Михаил Пацера (Калининград), Злата Якименко (Апрелевка).

Спецприз от Российской государственной детской библиотеки: Татьяна Попова и Евгения Семенова (Грязи).

Возрастная группа 15-18 лет

1 место – Богдан Пальчиков (Москва)

2 место – Аркадий Яковлев (Москва) и Юрий Рачицкий (Минск)

3 место – Сергей Серегин (Москва ) и Дарья Вербицкая (Гомель)

Лауреаты: Руслана Беликович (Могилев), Анастасия Некрашевич (Гомель), Мария Сердюк (Нижний Новгород), Алёна Хажеева (Пушкино).

Победители и лауреаты конкурса получили Дипломы и призы от Фонда Оксаны Федоровой, который является организатором конкурса, а также других компаний, поддержавших юные таланты. Отмечается, что победители и лауреаты также войдут в число претендентов на получение стипендии в рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» по итогам 2022 года. А спецприз для победителей конкурса от генерального партнера проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» - Российского национального музея музыки – индивидуальная экскурсия или посещение концерта в одном из музыкальных музеев, входящих в состав РНММ.

- Для каждого юного музыканта очень важно проявлять свой талант на сцене, и в рамках концертов «Моя Россия: музыкальное путешествие», которые запланированы в 2022 году мы будем приглашать для выступления не только победителей и лауреатов, но и участников, которые покорили своим талантом сердца членом Жюри конкурса. Конкурс объединяет детей, педагогов, родителей из разных городов, регионов и стран под эгидой вечной великой русской классики, - отметила президент Фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Информация о фонде Оксаны Федоровой

Благотворительный фонд создан в 2009 году известной телеведущей, Мисс Вселенная Оксаной Федоровой в целях создания и продвижение культурно - просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию культурного наследия, духовных и семейных ценностей России, а также патриотическое воспитание молодежи. Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.

Информация о проекте «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Старт проекта состоялся в 2021 году при поддержке Фонда Президентских грантов и охватил 4 города: Москва, Псков, Курск и Тверь. Общее количество участников и зрителей проекта превысило 5 млн. человек. В 2022 году проект объединит 2 столицы: 10 выпусков цикла «Музыкальная Москва» и 5 выпусков «Музыкальный Петербург» посвящены жизни и творчеству великих композиторов и музыкантов, жизнь и творчество которых оказали влияние на культурную историю не только России, но и всего мира.

Программы проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» объединяют образовательный и развлекательный контент – через призму города, его духа и атмосферы мы открываем интересные, порой малоизвестные факты из жизни и творчества композиторов и музыкантов, истории создания великих музыкальных произведений, вошедших в мировую классику. Ведущая проекта Оксана Федорова во время съемок встречается с потомками великих музыкантов и меценатов, деятелями культуры и искусства, педагогами и юными дарованиями, чтобы раскрыть всю глубину и потенциал нашей национальной культуры.