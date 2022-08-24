Овдовевшая год назад Хакамада пришла на премьеру с новым мужчиной

Ирина Хакамада. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошел предпремьерный показ фантастического триллера режиссера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего». В широкий прокат голливудская лента выходит 1 сентября. Минувшим вечером в столичном киноцентре «Октябрь» ее посмотрели звезды кино, ТВ и шоу-бизнеса: Дмитрий Дибров, Дарья Повереннова, Алена Свиридова, Нонна Гришаева, Ирина Хакамада.

В главных ролях в картине снялись Кристен Стюарт, Леа Сейду и Вигго Мортенсен. Фильм рассказывает о недалеком будущем, в котором у людей появилась странная мутация: они перестают чувствовать боль. В погоне за запретными удовольствиями загадочная организация начинает проводить эксперименты на себе подобных.

- Фильм Каннского фестиваля. Крутейший, - высказалась Ирина Хакамада о новой работе Кроненберга.

Экс-политик пришла на показ фантастического триллера «Преступления будущего». Фото: Борис КУДРЯВОВ

67-летняя Ирина Муцуовна в этот вечер наслаждалась просмотром в компании молодого человека. Год назад экс-политик овдовела: ее муж, основатель онлайн-сервиса для изучения иностранных языков Lingualeo Владимир Сиротинский скончался в 65 лет от сердечного приступа. Хакамада соблюдала траур несколько месяцев, а затем снова вернулась к активной светской жизни.

С нынешним спутником ее уже не раз видели на выставках и премьерах. Личность своего нового мужчины бизнес-коуч не разглашает. Вряд ли их отношения можно назвать серьезными: скорее всего Хакамада просто наслаждается моментом. Экс-политик не раз доказывала, что она в отличной форме. В соцсетях Ирина время от времени делится снимками в купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Ирину сопровождал молодой человек. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина рассказывала, что ее брак с четвертым мужем Владимиром Сиротинским был открытым. Супруги придерживались свободных отношений и считали, что каждый имеет право на личную жизнь. Их семейная жизнь продолжалась исключительно ради дочери Маши. Девочка родилась с синдромом Дауна, и родители всегда старались оградить ее от волнений. По словам Ирины, уже через год после рождения Маши у мужа появилась другая женщина. Это больно ударило по ее самолюбию, она решила тоже не хранить верность мужу. Супруги договорились, что их отношения будут свободными. Несмотря на открытый брак, Ирина очень тепло относилась к мужу и сильно переживала после его смерти.