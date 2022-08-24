Тяжелый труд: Байден провел в отпуске почти половину времени своего президентского срока

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Интересную статистику собрали в Республиканской партии США: оказывается, из 580 дней, в течение которых Джо Байден находится в Белом доме в качестве хозяина, 228 дней он провел в официальном отпуске.

Таким образом, едва ли не половину своего президентского срока Байден проводит, официально отдыхая.

По утверждению республиканцев, только в этом году отпуск «сонного Джо» составил 93 дня.

Информация, появившаяся в соцсетях, вызвала противоречивые мнения. Правда, сторонников Байдена, которые бы его пытались защитить, заметно меньше чем тех, кто возмущен подобным графиком работы первого лица государства.

Впрочем, хватает и тех, кто припомнил президентство Дональда Трампа. Так аккаунт Twitter под красноречивым названием «Демократия имеет значение» утверждает, что в свою бытность главой Белого дома Трамп примерно каждые 3-4 дня посещал принадлежащие ему лично объекты недвижимости и делал это, естественно, за деньги налогоплательщиков. А еще Трампу припомнили игру на полях собственных гольф-клубов в рабочее время и решение собственных вопросов за счет государства.

Как и следовало ожидать, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США любое заявление становится поводом для ожесточенных баталий между демократами и республиканцами. Выборы должны состояться в ноябре этого года, и на кону находятся все места в Палате представителей и около трети мест в Сенате.

Демократы надеются сохранить существующее сейчас большинство. В свою очередь республиканцы твердо верят, что по итогам выборов вернут себе контроль над обеими палатами Конгресса.