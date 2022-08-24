Китайских чиновников наказали за уродливых детей

Скандал, связанный с иллюстрациями, разразился в китайских социальных сетях еще в мае.
Власти Китая наказали 27 чиновников системы образования страны из-за размещенных в школьных учебниках по математике иллюстраций. Кого-то выгнали с работы, а кому-то объявили выговор за то, что на картинках дети выглядят «уродливыми».
– Общий стиль иллюстраций не соответствует эстетическим вкусам публики. Некоторые проиллюстрированные персонажи уродливы, демонстрируют плохой дух и стиль и не отражают положительный образ детей нашей страны, – заявили в Министерстве образования КНР.
Скандал, связанный с иллюстрациями, разразился в китайских социальных сетях еще в мае. Тогда пользователи отметили слишком маленькие глаза нарисованных персонажей, что было расценено как расизм.
В китайских соцсетях удивились вольности некоторых рисунков.
Также негодование вызвала одежда некоторых нарисованных детей, на которой виднелись звезды и полосы – по мнению многих это являлось выражением проамериканского настроя художников.
Китайских чиновников наказали за выпуск скандальных учебных пособий.
Тогда же, в мае, издатель учебников принес извинения в своем официальном аккаунте в сети WeChat и пообещал изменить дизайн рисунков. Вместе с тем расследования это не отменило, и спустя три месяца полетели головы.
В последние несколько лет власти Китая уделяют контролю образования и повышению патриотизма подрастающего поколения самое пристальное внимание.