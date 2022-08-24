В США обезьяна вызвала полицию в зоопарк

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Вечером в полицейском участке небольшого калифорнийского городка Эль-Пасо-де-Роблес раздался телефонный звонок. Но в ответ на слова оператора трубку положили. В полиции пытались дозвониться по высветившемуся номеру и даже отправляли сообщения – тщетно. Тогда копы, выяснив геолокацию, отправились на вызов.

Прибыв на место, откуда был совершен звонок, они поняли, что находятся в зоопарке. А еще через некоторое время выяснилось, что вокруг все спокойно, и полицию никто не вызывал.

После недолгого расследования удалось установить, что причиной переполоха стала излишне любопытная обезьяна-капуцин по кличке Рут.

Рут стащила мобильный телефон из тележки для гольфа, забралась с ним в укромное место и начала нажимать кнопки. Одной из удачных комбинаций и оказался стандартный американский номер для вызова экстренных служб «911».

– Нам рассказали, что капуцины очень любознательны, хватают все и вся и просто начинают нажимать на кнопки. И это как раз то, что сделала Рут – просто нашла правильную комбинацию цифр, чтобы позвонить нам, – рассказали в офисе шерифа округа Сан-Луис-Обиспо.

Полицейские уверены, что наказывать животное за ложный вызов стражей порядка не стоит – в конце концов, что взять с обезьяны? А вот работникам зоопарка стоит принять меры к тому, чтобы гаджеты не валялись где попало.