Выхода нет: Генсек НАТО рассказал о грядущей расплате за поддержку Украины

Йенс Столтенберг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Евросоюзу вскоре придется заплатить за поддержку киевского режима. И ждать начала расплаты осталось всего ничего – до наступления холодов.

– Приближается зима, и она будет жесткой. Мы заплатим цену за нашу поддержку Украины вследствие санкций... Так что я не отрицаю, что нам приходится расплачиваться за суровую зиму. Но мы должны понимать, что альтернативы нашей поддержке нет, – заявил Столтенберг в разговоре с журналистами немецкого телеканала ZDF.

На вопрос о том, есть ли у Украины шанс с помощью коллективного Запада победить в противостоянии с Россией, Столтенберг очень уклончиво ответил о том, что любой вооруженный конфликт, в том числе и на Украине, развивается далеко не всегда по задуманному сценарию.

– Я намерен работать с другими лидерами Североатлантического союза в Европе и Северной Америке, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку, – сказал Столтенберг.

Таким образом, по мнению генсека НАТО, европейцам стоит затянуть пояса и запастись дровами, но при этом не снижать уровня помощи киевскому режиму, шансы которого удержаться у власти призрачно малы.